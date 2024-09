Jan Boskamp kijkt met lede ogen naar Feyenoord: ‘Kan toch niet? Deze dingen heb ik drie jaar niet meer gezien’

Jan Boskamp kijkt met grote verbazing naar het huidige Feyenoord. De Rotterdammers leden afgelopen zaterdag tegen FC Groningen (2-2) opnieuw puntenverlies in de Eredivisie. Boskamp moet sowieso wennen aan de vele mutaties binnen de selectie van Feyenoord.

“Elke keer kijk ik met verwondering naar wat er gebeurt", vertelt het clubicoon in de online rubriek Koffie met Boskamp van Vandaag Inside. "Als je ziet hoeveel punten we weggegooid hebben, dat is echt niet normaal. Ik geef een voorbeeld van zaterdag tegen Groningen. Hancko gaat lopen met de bal, maar dan zie ik ook de linksback Smal meegaan. Dan verliezen we de bal en ligt het helemaal open.”

“Dat kan toch niet?”, vraagt Boskamp zich hardop af. “Het is niet normaal. Je staat 0-2 voor en dan gaan er twee mensen van achteren helemaal uit positie lopen. Dan word je afgemaakt. Dat zijn dingen die ik drie jaar niet meer heb gezien."

Boskamp vindt het te echter makkelijk om naar trainer Brian Priske te wijzen. De Deense oefenmeester krijgt flink wat kritiek wegens de slechte seizoenstart van Feyenoord. "Nee, dat heeft niks met de trainer te maken. Je weet toch uit jezelf wel wanneer je nog tien minuten te spelen hebt en je 0-2 voor staat, dat je dan de deur dichtgooit.”

“Wat is dat nou voor gelul? Wat heeft dat met de trainer te maken? Als er iemand weggaat centraal, dan blijft de back in positie. Nu loopt-ie weg. Verleden jaar zag je soortgelijke situaties, maar dan liet Wieffer zich terugvallen. Dat is allemaal weg. De ploeg die we nu hebben... Ik ken de helft van de spelers niet.”

Onder meer rechtsback Jordan Lotomba, de vervanger van Lutsharel Geertruida, kan Boskamp nog niet bekoren. “Volgens mij heeft hij moeite met verdedigen. Dat gevoel heb ik gewoon. Ik heb hem maar één keer gezien, maar naar binnen knijpen doet hij op momenten helemaal niet. Het is wel een rechtsback, maar het lijkt dat die aanvaller beter is dan verdedigend. Maar nogmaals, ik ken die jongen niet.”

Ook van de spitsen bij Feyenoord is Boskamp niet onder de indruk. “Gimenez vind ik op dit moment niet het niveau halen. Ueda heeft het ook niet laten zien, maar die speelde in België de sterren van de hemel. Bij ons raakt hij dan geen knikker."



"De nieuwe Argentijn? (Julián Carranza, red.) Ja... die kun je nog moeilijk beoordelen. Op het moment heb je drie spitsen, maar wie is nu de beste? Ik zou het op dit moment niet weten. Normaal gesproken Gimenez, maar op dit moment kun je dat niet zeggen", besluit Boskamp.