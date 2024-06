Jamie Vardy (37) plakt er nog een jaar aan vast en keert met Leicester City terug in de Premier League

Jamie Vardy zal volgend seizoen weer te bewonderen zijn in de Premier League. De 37-jarige Engelsman heeft zijn aflopende contract bij Leicester City met één jaar verlengd tot de zomer van 2025. Vardy speelde afgelopen seizoen een grote rol in de promotie van Leicester naar de Premier League.

Vardy speelt al sinds 2012 voor Leicester en was van onschatbare waarde in het seizoen 2015/16, toen The Foxes kampioen van Engeland werden. Vardy maakte 24 doelpunten en brak het record van Ruud van Nistelrooij door elf wedstrijden achter elkaar te scoren.

In het seizoen 2022/23 bereikte hij een dieptepunt met de club door te degraderen naar de Championship. Na slechts één jaar op het tweede niveau keerde Leicester dit seizoen meteen terug door kampioen te worden met 97 punten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarin was Vardy wederom belangrijk door 18 keer te scoren in 35 optredens. Na de promotie gaf hij al duidelijk aan dat hij nog niet bezig was met het einde van zijn carrière. “Ik ben nog niet klaar om te stoppen”, zei de routinier toen.

Op de clubwebsite laat Vardy weten blij te zijn met de contractverlenging. “Ik ben blij met het afgelopen seizoen, maar er zit nog veel meer in het vat. Ik heb altijd gezegd dat leeftijd maar een getal is en ik zal doorgaan totdat mijn benen zeggen dat het niet meer gaat.”

“Ik kijk ernaar uit om weer in de Premier League te spelen”, vervolgt hij. “Het is de allerbeste competitie ter wereld, maar we zullen zien waar we toe in staat zijn. Dit is de plek waar ik wil spelen”, verzekert Vardy.

Leicester neemt ondertussen ook afscheid van een aantal spelers die de afgelopen jaren onder contract stonden. Dennis Praet, Marc Albrighton en Kelechi Iheanacho lopen allen transfervrij de deur uit.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties