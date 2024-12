Jamal Amofa voorlopig niet welkom bij Go Ahead Eagles: ‘Breuk in aantocht’

Jamal Amofa maakt voorlopig geen deel meer uit van de selectie van Go Ahead Eagles, zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. De 26-jarige verdediger, die vorige week werd veroordeeld voor de mishandeling van zijn partner, hoeft zijn gezicht niet meer te laten zien.

Afgelopen vrijdag kwam De Stentor plotseling met nieuws over Amofa. De Amsterdammer heeft een taakstraf opgelegd gekregen voor de mishandeling van zijn partner in augustus. Amofa liet zich gaan na een bruiloft en hij zou zijn partner op de vluchtstrook uit de auto hebben geduwd.

Volgens de berichtgeving kreeg Amofa een forse discussie in de auto met zijn partner. Die discussie mondde uit in een slaande ruzie op de vluchtstrook ter hoogte van Laren op de A1. De officier van justitie geeft aan dat de stopper van Go Ahead het slachtoffer uit een rijdende auto heeft geduwd. Daarna zou hij klappen en trappen hebben uitgedeeld aan de persoon, die op dat moment op de grond lag.

Zijn partner deed direct aangifte en had twee getuigen. De officier van justitie achtte het verhaal bewezen en eiste een taakstraf van zestig uur én een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen Amofa. “Het waren verklaringen door twee objectieve getuigen. Daarom heb ik geen enkele reden om daaraan te twijfelen en dat maakt dat ik voldoende wettig bewijs zie”, zo luidde het oordeel.

De rechter heeft besloten een taakstraf van 100 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar op te leggen. Daarnaast blijft er een meldplicht bij de reclassering ‘om een vinger aan de pols te houden’. Go Ahead Eagles liet in een reactie aan de krant weten het hoger beroep af te wachten.

VI lijkt inmiddels meer details te hebben. Volgens het wekelijkse magazine is er een breuk in aantocht. “De kans is groot dat Amofa zijn laatste wedstrijd in het shirt van Eagles achter de rug heeft. De banneling hoeft voorlopig niet terug te keren en hoopt in de winter een nieuwe club te vinden.”

Go Ahead Eagles nam Amofa in de zomer van 2022 transfervrij over van ADO Den Haag. Tot dusver speelde hij 55 officiële wedstrijden namens de club uit Deventer. Zijn laatste optreden dateert van 18 augustus 2024.