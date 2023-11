Jadon Sancho kan ondanks ruzie met Ten Hag toptransfer binnen Europa maken

Dinsdag, 14 november 2023 om 09:33 • Bart DHanis • Laatste update: 09:44

De toekomst van Jadon Sancho ligt mogelijk in Turijn, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De Engelsman leeft al maanden in onmin met Manchester United-manager Erik ten Hag en gaat de club in januari verlaten. Juventus heeft bij United geïnformeerd naar de voorwaarden.

Juventus wil de 23-jarige buitenspeler graag voor een half jaar huren en een deel van zijn salaris overnemen. United heeft nog niet gereageerd op het aanbod van Juventus, omdat de club Sancho liever verkoopt dan verhuurt.

Verkopen kan wellicht aan clubs uit Saudi-Arabië. Volgens The Telegraph staat Al-Ettifaq, de club van manager Steven Gerrard, te popelen om de Britse enclave uit te breiden. Naast Gerrard staan ook Jordan Henderson, Jack Hendry, Demarai Gray onder contract bij de club uit het Midden-Oosten.

Sancho wordt daarnaast begeerd door Edin Terzic, trainer van Borussia Dortmund. De trainer van Dortmund heeft zelfs al contact met de voormalig speler van die Borussen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Dortmund zijn volgende bestemming wordt.

Volgens Sky Sports-journalist Florian Plettenberg wil Sancho ergens spelen waar hij kan rekenen op een vaste basisplaats. Dat zou Dortmund kunnen zijn. Plettenberg schrijft dat een overstap naar zijn voormalig werkgever, ondanks de interesse van Terzic, onwaarschijnlijk lijkt, maar ook niet uitgesloten.

De reden dat Dortmund niet staat te springen om een terugkeer van Sancho, is het feit dat de discipline van Sancho in zijn eerste periode bij Dortmund intern altijd onderwerp van gesprek was. Hij kwam vaak te laat op trainingen en vloog na wedstrijden vaak meteen uit in zijn privéjet. De Engels international bleef dan twee of drie dagen weg.

Maar het grootste probleem, waar Sancho naar verluidt nog steeds mee kampt, is zijn levensstijl. De aanvaller slaapt niet genoeg omdat hij tot in de vroege uurtjes op zijn spelcomputer speelt, zo klinkt het.

Sancho werd in de zomer van 2021 voor 85 miljoen euro naar Manchester gehaald. Bij de Engelse recordkampioen kon hij echter zijn stempel niet drukken. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Arsenal (2-1 verlies) zei Ten Hag dat Sancho niet hard genoeg trainde. Sancho meldde zich daarna op social media en betichtte de manager van liegen. Sancho weigert zijn excuses aan te bieden en is sindsdien verbannen uit de selectie van the Mancunians.