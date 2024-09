Jadon Sancho is bij debuut meteen van grote waarde voor Chelsea tegen Bournemouth

Jadon Sancho is zaterdagavond meteen van grote waarde geweest voor Chelsea. De aanvaller debuteerde tegen AFC Bournemouth aan het begin van de tweede helft, en gaf de assist bij de winnende goal van Christopher Nkunku: 0-1. Daardoor klimt Chelsea naar de zevende plek in de Premier League. Bournemouth bezet plek elf.

Bournemouth begon met Justin Kluivert als aanvallende middenvelder. Daarnaast stonden er met Marcos Senesi en Milos Kerkez twee voormalig Eredivisionisten in de basis. Ook bij Chelsea was er een basisplek voor iemand met een verleden in de Eredivisie: Noni Madueke.

De thuisploeg kende bijna een vliegende start. In de vierde minuut besloot Marcus Tavernier het maar eens van afstand te proberen, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. Halverwege de eerste helft werd ook Kluivert gevaarlijk, maar zijn schot werd geblokt.

Na ruim een half uur werd ook Chelsea voor het eerst echt gevaarlijk. De doorgebroken Nicolas Jackson was op weg naar de 0-1, maar doelman Mark Travers bracht knap redding.

Enkele minuten later ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip. Robert Sánchez beging een overtreding op Evanilson, en laatstgenoemde mocht vervolgens zelf aanleggen voor de strafschop. Sánchez stopte zijn inzet echter, waardoor beide ploegen met de brilstand op het bord gingen rusten.

In de tweede helft, met debutant Jadon Sancho binnen de lijnen aan de kant van Chelsea, was Bournemouth meermaals dicht bij de 1-0. Kluivert, Antoine Semenyo en Ryan Christie kregen de bal echter allemaal niet in het doel.

Vijf minuten voor tijd was Sancho van grote waarde voor zijn nieuwe club. Hij speelde Nkunku aan in het strafschopgebied, waarna de Franse aanvaller een aantal verdedigers van zich af wist te schudden en de 0-1 binnentikte. Zo boekte Chelsea een zwaarbevochte zege.