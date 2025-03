Jack van Gelder onthult echte reden achter sneer naar René van der Gijp

Jack van Gelder heeft extra tekst en uitleg gegeven bij zijn sneer richting René van der Gijp. De oud-sportjournalist maakte in De Oranjezondag een pijnlijke opmerking over zijn collega. Dinsdag laat Van Gelder weten dat hij gepikeerder was dan normaal vanwege het overlijden van zijn moeder Erni Gobes (99).

Van der Gijp maakte vrijdagavond in Vandaag Inside een opmerkelijk statement. "Al die bangmakerij over die Derde Wereldoorlog... Laten we daar nou eens lekker mee stoppen, joh", aldus de oud-rechtsbuiten. "Geniet nou lekker van het weer, ga lekker op het terras zitten. Neem een wijntje. Maak je nou eens niet zo druk."

Hendriks toonde de beelden van het fragment zondag in haar talkshow. "Ik haal mijn schouders op", zei Van Gelder daarop. "Waarom? Als je het wereldnieuws volgt kun je daar toch niet om lachen, van 'ha-ha-ha'? Ik slik geen pillen, dus ik ben in de realiteit."

Van der Gijp reageerde maandag tegenover De Telegraaf kort op de uithaal van Van Gelder. "Jack heeft geen humor en geen zelfspot, neemt zichzelf veel te serieus. Kortom niet doorheen te komen", aldus Van der Gijp.

De sneer van Van Gelder leidde tot enige verbazing bij Hélène Hendriks en Johan Derksen, die zag dat Van Gelder ‘zichzelf niet was’. “Hij kwam in beeld en hij had een heel verbitterd hoofd. Ik denk zo van: óf die heeft net ruzie gehad. (...) Ik dacht meteen: er is wat.”

Nu vertelt Van Gelder in gesprek met de Mediacourant dat Derksen met zijn gevoel wel in de buurt kwam, al ligt de situatie nog iets anders.

“Ik heb geen ruzie gehad, maar ik heb verleden week afscheid moeten nemen van mijn moeder die recent is overleden. Johan had dus goed gezien dat ik anders dan normaal was maar hij wist dus niet waarom”, aldus Van Gelder.