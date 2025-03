Jack van Gelder maakte in De Oranjezondag een pijnlijke opmerking over collega René van der Gijp. Presentatrice Hélène Hendriks was daar niet zo gelukkig mee en greep in. "Is dit nodig, Jack?", aldus de presentatrice van de talkshow op SBS 6.

Van der Gijp maakte vrijdagavond in Vandaag Inside een opmerkelijk statement. "Al die bangmakerij over die Derde Wereldoorlog... Laten we daar nou eens lekker mee stoppen, joh", aldus de oud-rechtsbuiten. "Geniet nou lekker van het weer, ga lekker op het terras zitten. Neem een wijntje. Maak je nou eens niet zo druk."

Hendriks toonde de beelden van het fragment zondag in haar talkshow. "Ik haal mijn schouders op", zei Van Gelder daarop. "Waarom? Als je het wereldnieuws volgt kun je daar toch niet om lachen, van 'ha-ha-ha'? Ik slik geen pillen, dus ik ben in de realiteit."

Van Gelder lijkt daarmee te doelen op de zware inzinking van Van der Gijp in 2011, waardoor hij maandenlang niet op televisie te zien was. Hendriks was niet zo gelukkig met die opmerking. "Nu suggereer je iets", zei ze tegen Van Gelder.

"Ik heb weleens van hem gelezen dat hij aan de antidepressiva zit, dan ben je dus opgewekter dan iemand die dat niet is", aldus Van Gelder.

"Is dit nodig Jack, of is dit een beetje een afrekening voor vrijdag? Want toen waren ze ook niet zo lief voor jou", aldus Hendriks.

"Ik heb niet gekeken, want ik ben weggeweest naar een hotel in De Lutte", bezwoer Van Gelder. "Maar nee, ik maak me wél zorgen. Ik denk een heleboel mensen. Maar ik vind het fijn dat je zo kan zijn zoals hij, dat je opgewekt kunt zijn."

Reactie Van der Gijp

Van der Gijp reageerde maandag tegenover De Telegraaf kort op de uithaal van Van Gelder. "Jack heeft geen humor en geen zelfspot, neemt zichzelf veel te serieus. Kortom niet doorheen te komen", aldus Van der Gijp.