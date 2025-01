Jack van Gelder is dinsdagavond bij De Oranjewinter ingegaan op de veelbesproken foto die Noa Lang eerder op de dag plaatste via Instagram. Daarbij was de PSV-aanvaller te zien met Steven Bergwijn en de veroordeelde Quincy Promes. Hoewel dat Lang op veel kritiek kwam te staan, springt Van Gelder voor hem in de bres.

“Zou jij als ik drugs heb gesmokkeld en veroordeeld ben voor een steekpartij met mij op de foto gaan?”, vraagt Hélène Hendriks aan Van Gelder, doelend op de foto van Lang met Promes, die in Nederland voor dergelijke vergrijpen is veroordeeld tot een jarenlange celstraf.

“Ik heb daar goed over nagedacht”, antwoordt Van Gelder. “Als je een echte vriend hebt, die iets verkeerds heeft gedaan, dan denk ik dat je altijd vriend blijft. In voor- en tegenspoed.”

“Een heleboel mensen zullen vast zeggen ‘dat kan niet’, maar ik kan me best voorstellen dat je elkaar opzoekt”, toont hij zijn begrip voor de voetballers. “Ik vind het alleen wel provocerend dat je dat op social media zet. Dat hoeft niet”, plaatst Van Gelder een kanttekening.

Jean-Paul Boëtius, eveneens bevriend met Promes, is te gast bij De Oranjewinter en wordt gevraagd naar zijn mening. “Ik heb hem (Promes, red.) ook gezien toen ik in Dubai was, maar ik heb het niet gepost. Ik post sowieso heel weinig”, verklaart hij.

“Ik heb heel veel dingen met hem meegemaakt”, vervolgt Boëtius. “Ik deelde een kamer met hem bij Jong Oranje, we hebben op dezelfde dag ons debuut gemaakt. Maar voor mij verandert er niks. Ik heb er ook niks over te zeggen.”