Italië komt met de schrik vrij na late penaltyclaim van Oekraïne en gaat naar EK

Maandag, 20 november 2023 om 22:37 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:15

Italië heeft zich maandagavond definitief geplaatst voor het EK van 2024. Een bloedeloos gelijkspel tegen Oekraïne bleek genoeg voor kwalificatie voor het eindtoernooi: 0-0. Door de derde plek in de poule moeten de Oekraïners zich richten op de play-offs voor het EK.

Vanzelfsprekend trad Italië in het cruciale duel aan met de nodige bekende namen. Ten opzichte van het duel met Noord-Macedonië (5-2 winst) waren er enkele wijzigingen. Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Davide Frattesi en Federico Chiesa begonnen allen in de basis, waar zij tijdens de vorige wedstrijd nog op de bank plaats namen.

Ook Oekraïne begon op met een sterk elftal aan de wedstrijd. Zo waren er onder meer basisplekken voor Arsenal-verdediger Oleksandr Zinchenko, die tegen Italië op het middenveld speelde, en Chelsea-buitenspeler Mykhaylo Mudryk.

In de eerste helft had Italië een duidelijk veldoverwicht en dat leidde al snel tot een levensgrote kans. Uit een hoekschop wist Nicolò Zaniolo bij de tweede paal de bal terug te koppen in de richting van de penaltystip. Daar stond Chiesa klaar om binnen te schieten, maar zijn volley ging over het doel.

De Italiaanse hoekschoppen vormden sowieso een groot probleem voor Oekraïne. Zo kreeg ook Di Lorenzo tot twee keer toe een kopkans uit een corner. Beide keren belandde zijn inzet echter niet in het doel. Oekraïne werd in de eerste 45 minuten alleen gevaarlijk uit schoten van buiten de zestien, die iedere keer een prooi bleken voor Gianluigi Donnarumma.

In de tweede helft leek het spelbeeld lange tijd veel op dat uit het eerste bedrijf. Italië had het meeste van de bal en kwam redelijk vaak tot schietkansen, maar vaak gingen deze niet in de richting van het doel. Richting het einde van de wedstrijd werd Oekraïne sterker.

Het leidde nog altijd niet tot grote kansen, maar dreigend waren de Oekraïners wel degelijk. In de blessuretijd dachten ze ook nog recht te hebben op een penalty na een overtreding op Mudryk, maar de arbiter en VAR van dienst keken daar anders naar.

????????????¨ naar ???? ???????? ??? De Italianen spelen 0-0 tegen de Oekraïners en kunnen daarmee de tickets gaan boeken voor het EK 2024 in Duitsland volgend jaar!#ZiggoSport #EURO2024 #UKRITA pic.twitter.com/rtcxXe6Mf3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2023

Uiteindelijk kwamen beide formaties niet tot scoren, waardoor Italië zich heeft geplaatst voor het EK. Zowel Italië als Oekraïne eindigt door het gelijkspel op veertien punten in Groep C van de EK-kwalificatie, maar de Zuid-Europeanen hebben het betere onderling resultaat.