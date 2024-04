Italiaans international raakt geblesseerd en moet streep door EK 2024 zetten

Tottenham Hotspur moet het de rest van het seizoen stellen zonder Destiny Udogie. De 21-jarige verdediger is deze week geblesseerd geraakt aan zijn bovenbeen, en is daar inmiddels ook al aan geopereerd. De blessure van de Italiaan lijkt ook te betekenen dat hij het EK van komende zomer definitief aan zich voorbij moet laten gaan.

Tottenham bevestigt via de officiële kanalen dat Udogie is geopereerd aan zijn linkerbovenbeen, nadat hij eerder deze week op de training geblesseerd was geraakt daaraan.

“De verdediger zal verder aan zijn herstel werken met onze medische staf”, vervolgen the Spurs. “We verwachten dat hij tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan kan sluiten bij de selectie. We staan allemaal achter je, Destiny.”

Journalist Fabrizio Romano heeft daar nog iets aan toe te voegen: “Ik heb begrepen dat Udogie ook het EK 2024 met Italië gaat missen door zijn blessure. Tottenham verwacht dat hij ongeveer drie maanden aan de kant staat.”

Udogie werd in de zomer van 2022 door Tottenham voor achttien miljoen euro overgenomen van Udinese. Afgelopen seizoen werd hij door de Engelse club nog wel uitgeleend aan de Italianen.

Dit seizoen was de linksback een vaste waarde in de basiself van de Londenaren: hij speelde dertig officiële duels voor Tottenham, waarin hij bovendien twee keer scoorde en drie assists gaf.

Zijn goede spel bij Tottenham bleef ook niet onopgemerkt in zijn geboorteland: in oktober vorig jaar maakte Udogie zijn interlanddebuut, tegen Malta (4-0 zege). In totaal speelde hij tot dusver drie interlands voor Italië, dat het komende zomer dus zonder hem zal moeten doen.

