Is Mourinho nog Roma-coach bij EL-ontmoeting met Feyenoord? ‘Ontslag dreigt’

Roma verkeert in een diepe crisis. De Romeinen verloren zondagavond ook van AC Milan (3-1) en kennen tot dusverre hun slechtste seizoen in ruim twintig (!) jaar. Inmiddels begint de media in Italië ook vraagtekens te zetten bij de positie van de tegen Milan nog geschorste José Mourinho. "De collectieve hypnose is voorbij", kopt La Repubblica.

De Romeinse krant is stellig in de bewoording. "De collectieve hypnose is voorbij: de periode van Mourinho is ten einde", stelt de krant. "Hoe vaak hebben de Roma-fans het nou gehad over 'hoe goed we speelden' onder The Special One'?", vraagt het zich retorisch af.

Mourinho moet serieus rekening houden met een ontslag, onderstreept ook Tuttomercatoweb. "Een ontslag dreigt", kopt het medium.

"De volgende wedstrijden met Hellas Verona en Salernitana zijn beslissend. Het is goed mogelijk dat zijn avontuur voortijdig eindigt, indien Roma niet zes punten uit het vuur haalt in de komende twee wedstrijden."

Met 29 verzamelde punten na 20 duels is dit voor het als negende geklasseerde Roma de slechtste jaargang sinds 2002/03, toen het na 20 duels op 27 punten stond. "Mourinho doet steeds afstandelijker richting Roma en loopt gevaar", schrijft La Gazzetta dello Sport.

Volgens Corriere della Serra zou het aanstaande duel met Hellas Verona zelfs wel eens de 'laatste strohalm' kunnen zijn voor de Portugese coach.

Voor Feyenoord zou een ontslag van Mourinho niet ongunstig uitkomen. In de vorige twee Europese ontmoetingen was de Portugese oefenmeester Arne Slot de baas. Maar het is dus nog maar zeer de vraag of Slot een kans gaat krijgen om wraak te nemen op zijn collega-trainer.

