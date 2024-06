Internationale voetbalfans wijzen massaal naar Xavi Simons na goal Rodri

Internationale voetbalfans en journalisten hebben met gefronste wenkbrauwen naar het doelpunt van Rodri gekeken. Spanje keek tegen een 0-1 achterstand aan tegen Georgië, maar dankzij een raak schot van Rodri kwamen de Spanjaarden op gelijke hoogte. Op X is er veel onduidelijkheid over de geldigheid van het doelpunt, daar Álvaro Morata mogelijk hinderlijk buitenspel stond.

Rodri schoot hard raak, maar de treffer werd direct bekeken door de VAR. De videoscheidsrechter keurde de goal al vrij snel goed, ondanks dat Morata mogelijk in buitenspelpositie in de baan van het schot stond.

Op sociale media wordt direct de vergelijking getrokken met het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk. De aanvallende middenvelder van Oranje dacht te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat Dumfries hinderlijk buitenspel stond.

#SPAGEO Op basis van de wedstrijd zeer terecht dat #Spanje op 1-1 komt. Maar kan de scheidsrechtersbaas van de Uefa even uitleggen waarom deze goal wel telt en die van Xavi Simons tegen Frankrijk niet? — Jan Rijkes (@JanRijkes) June 30, 2024

Onder meer journalist Rik Elfrink vindt het opmerkelijk dat de VAR groen licht geeft bij het doelpunt van Rodri. “Rodri heeft een streepje voor op Xavi Simons dit EK. VAR decides”, stelt Elfrink op X.

In Studio Fussball van de NOS reageert Jan Mulder ook vol onbegrip op het toekennen van de Spaanse goal. "Moet die goal tellen? Ik herinner me Dumfries en Xavi Simons... Er staat hier iemand voor de keeper! Er wordt hier met twee maten gemeten!"

Ook buiten Nederland worden er vraagtekens gezet bij de 1-1. "Is dit toegestaan? Triest voor Georgië", zo schrijft een gebruiker. "What a shame! De goal van Xavi Simons werd niet toegestaan", benadrukt een ander.

Mogelijk oordeelde de dienstdoende VAR dat Morata het zicht van doelman Giorgi Mamardashvili niet belemmerde, terwijl Dumfries, zo oordeelde de arbitrage, doelman Mike Maignan wél fysiek hinderde na het schot van Simons.

Doelpunt Spanje??! 39' Rodrigo Hernández Cascante Spanje 1-1 Georgië Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/crXJq7eflQ#EURO2024 pic.twitter.com/UDeHEsyQek — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

Yeah, Xavi Simons’s goal got disallowed exactly for this and against Spain. Somehow the Latins always get these.. — László Róbert Mézes (@LaszloRobMezes) June 30, 2024

I’d really like to know what was wrong with Xavi Simons goal against France since they let that Spain goal stand. — Bobby Firmino Fanatic (@jwgynwa) June 30, 2024

When Xavi Simons scored that goal vs France it was disallowed because Dumfries blocked the goalkeeper's view but THIS is allowed? Feeling Sad for Georgia #EURO2024 pic.twitter.com/7pIisDg9AX — Umar Ali (@UmarAli25905) June 30, 2024

Rodri heeft een streepje voor op Xavi Simons dit EK. VAR decides. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 30, 2024

