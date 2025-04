Inter zet bij Bayern München grote stap naar halve finale Champions League na spektakel in slotfase

Inter heeft de heenwedstrijd tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League dinsdagavond op de valreep gewonnen. In de Allianz Arena won de Italiaanse club met 1-2, door een late treffer van Davide Frattesi. De return vindt volgende week woensdag plaats in Milaan, om 21:00 uur.

Qua basisspelers waren er weinig grote verrassingen te noteren aan de kant van Bayern. De formatie, met op papier een driemansdefensie, was wel opvallend te noemen. Aan de kant van Inter ontbrak de geblesseerde Denzel Dumfries, terwijl Stefan de Vrij op de bank startte.

Bayern startte prima en kreeg meerdere kansen op de openingstreffer. Michael Olise schoot naast, Harry Kane zag zijn kopbal in de armen van Yann Sommer belanden en de Zwitser bracht ook redding op een poging van Raphaël Guerreiro.

De grootste kans tot dan toe diende zich echter in de 26ste minuut aan. Olise vond Kane in het strafschopgebied, waarna de Engelse spits de bal in kansrijke positie op de buitenkant van de paal krulde.

Vlak voor rust was het aan de andere kant van het veld plotseling op schitterende wijze raak. Carlos Augusto gaf laag voor, Marcus Thuram legde met de hak terug en Lautaro Martínez schoot de bal met buitenkant rechts prachtig in de bovenhoek: 0-1.

Na de rust gebeurde er aanvankelijk minder. Bayern was enkele keren gevaarlijk via Josip Stanisic (kopbal over) en Guerreiro (volley over), terwijl doelman Jonas Urbig aan de andere kant van het veld redding bracht op een inzet van Martínez.

Een kwartier voor tijd viel Thomas Müller in. Het clubicoon van Bayern maakte afgelopen weekend in een emotionele afscheidsbrief bekend na dit seizoen te vertrekken bij der Rekordmeister, en werd voor z’n invalbeurt derhalve luid toegezongen door de Bayern-fans.

En het was diezelfde Müller die vijf minuten voor tijd de gelijkmaker op het bord zette, door bij de tweede paal een voorzet van Konrad Laimer binnen te schieten: 1-1. Lang kon de ploeg van trainer Vincent Kompany echter niet genieten van die gelijke stand, want drie minuten later zette Frattesi uit een counter op aangeven van Carlos Augusto alweer de 1-2 op het bord. Dat bleek ook de eindstand. Daarmee staat Bayern volgende week voor een zware opgave in Italië.