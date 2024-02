Inter laat weer eens zien waarom het koploper is en maakt gehakt van Atalanta

Inter heeft woensdagavond een verrassend makkelijke zege geboekt op Atalanta. De koploper bleek in eigen huis veel te sterk voor de nummer vijf van de Serie A: 4-0. Door de zege heeft Inter de voorsprong van twaalf punten op naaste achtervolger Juventus weer hersteld.

Bij de thuisploeg was er, net zoals in de meeste recente wedstrijden van Inter, een basisplek voor één Oranje-international: Stefan de Vrij. De voormalig Feyenoorder startte als de middelste van drie centrale verdedigers. Davy Klaassen en Denzel Dumfries moesten genoegen nemen met een plekje op de reservebank.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini had woensdagavond goed nieuws voor Hans Hateboer. De Groningse rechtervleugelverdediger kreeg zijn eerste basisplek van 2024. Teun Koopmeiners, voorafgaand aan het duel met Inter goed voor zeven doelpunten in evenveel optredens dit kalenderjaar, startte als meest vooruitgeschoven middenvelder. Mitchel Bakker en Marten de Roon namen plaats op de bank.

In de eerste twintig minuten dachten beide ploegen een keer op voorsprong te komen. Eerst was het de beurt aan Atalanta, dat via Charles De Ketelaere de score opende. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens hands van Aleksei Miranchuk in aanloop naar de goal. Enkele minuten later trilde het net van de bezoekers, maar het feestje van Nicolò Barella werd verpest nadat buitenspel was geconstateerd.

Na twee doelpunten die niet de geschiedenisboeken in zouden gaan, bleef de derde goal wél op het scorebord staan. Een steekbal van Lautaro Martínez werd in eerste instantie gepakt door Marco Carnesecchi, maar de doelman van Atalanta liet los, waarna afwerken voor Matteo Darmian een koud kunstje bleek: 1-0.

Op slag van rust wist Inter, dat in de eerste 45 minuten het betere van het spel had, de marge te verdubbelen. Martínez werd door Benjamin Pavard ingespeeld op de rand van de vijandelijke zestien. De Argentijnse spits draaide weg van zijn tegenstander en schoot met zijn zwakkere linkerbeen knap raak: 2-0.

Na de rust - met Dumfries in het veld - vond Inter ogenschijnlijk de volgende versnelling, want de Milanezen liepen uit naar een grote voorsprong. Al snel in het tweede bedrijf kreeg Inter een strafschop. Een voorzet van Federico Dimarco leek achter te zijn geweest, maar de thuisploeg speelde door. Een voorzet volgde, waarna een Atalanta-verdediger hands maakte in de eigen zestien. De scheidsrechter van dienst floot snel daarna voor een doeltrap, daar hij dacht dat de bal uit was geweest, maar na ingrijpen van de VAR werd alsnog een penalty gegeven. Martínez legde aan vanaf elf meter en miste, alvorens Dimarco de rebound binnenschoot: 3-0.

In minuut 71 gooiden i Nerazzurri de wedstrijd definitief in het slot, voor zover dat nog niet al het geval was. Uit een voorzet van Alexis Sánchez kopte Davide Frattesi raak: 4-0.

Een ???????????????????? penalty ?? Dat het hands is, dat is duidelijk, maar hoe blijft die bal nog binnen? ??#ZiggoSport #SerieA #InterAtalanta pic.twitter.com/Pm118NEcaZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2024

