Inter deelt Roma nieuwe klap uit, passeert Juventus en nadert Napoli in Serie A

Inter heeft de uitwedstrijd tegen AS Roma in winst omgezet. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was de bovenliggende partij in Stadio Olimpico en won dankzij een treffer van Lautaro Martínez, die na ongeveer een uur spelen keihard raak schoot: 0-1. Inter gaat Juventus voorbij en nadert koploper Napoli tot op twee punten, terwijl er van een Ivan Juric-effect bepaald geen sprake is bij het als tiende geplaatste Roma.

Bij Roma vielen er geen verrassingen in de opstelling waar te nemen, al was het wel vrij opvallend dat Mats Hummels voor de zesde wedstrijd op rij op de bank begon. De ervaren Duitser wacht nog altijd op zijn eerste officiële minuten in het Roma-shirt en werd ook tegen Inter geen invalbeurt gegund. Bij Inter namen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij plaats op de bank, daar Francesco Acerbi en Matteo Darmian de voorkeur kregen.

Stadio Olimpico was nog amper uitgezongen toen Lorenzo Pellegrini voor de eerste opwinding zorgde, met een schot dat net over ging. Inter greep direct daarna het initiatief en toonde zich dreigend via Lautaro en met name Marcus Thuram, wiens harde schot uit de doelmond werd gewerkt door Roma-goalie Mile Svilar.

In de zeer vermakelijke openingsfase zou het aluminium twee keer geraakt worden. Eerst kwam Yann Sommer zeer goed weg, nadat hij een bal uit zijn handen liet glippen. De paal bracht uiteindelijk redding voor de Zwitser, die zag hoe ex-Roma-speler Henrikh Mkhitaryan de lat trof met een fantastische uithaal van afstand.

De Vrij mocht veel vroeger dan verwacht het veld betreden. Het had alles te maken met de blessure bij Acerbi, die de strijd na 26 minuten moest staken. Met name Inter zocht de aanval in Olimpico, al wist Evan Ndicka Thuram veelal onschadelijk te maken. Namens Roma was Paulo Dybala de gevaarlijkste man, alleen kwam de Argentijn niet verder dan een door Sommer gekeerd schot.

Het spektakel bleef uit in de tweede helft, totdat voormalig PSV-target Nicola Zalewski binnen enkele minuten een negatieve hoofdrol speelde. Allereerst slaagde de linkspoot er niet in om de vrijstaande Artem Dovbyk te bereiken bij de tweede paal. Nadat de daaropvolgende hoekschop niets opleverde, leed de Pool dodelijk balverlies op het middenveld. Davide Frattesi stoomde op en gaf voor richting randje zestien, waar Dybala er net niet in slaagde een vernietigend schot van Lautaro te keren: 0-1.

Roma was aanvallend onmachtig, terwijl Inter meerdere mogelijkheden kreeg om uit te lopen. Zo voorkwam Zeki Celik met een uiterste ingreep dat Federico Dimarco bij de tweede paal binnenliep, en werd een schot van invaller Dumfries, die twintig minuten speeltijd kreeg, knap gekeerd door Svilar. De goalie was er bovendien op tijd bij om de bal voor de voeten van Thuram weg te plukken. Roma kwam nog één keer dicht bij een treffer. Matías Soulé zag Sommer knap redden.