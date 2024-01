Inter boekt dankzij Lautaro en Sommer zege in Florence en grijpt koppositie

Inter heeft de op papier lastige uitwedstrijd tegen Fiorentina in winst omgezet. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won dankzij een treffer van Lautaro Martínez met 0-1 in Florence. Inter liet de nodige kansen onbenut en kwam goed weg toen Nicolás González na rust een strafschop miste. Dankzij de zege klimt Inter weer over Juventus heen. I Nerazzurri hebben een punt meer dan de ploeg uit Turijn en bovendien een wedstrijd tegoed.

Inzaghi had centraal achterin een basisplaats in huis voor Stefan de Vrij, die de verdediging vormde met Benjamin Pavard en Alessandro Bastoni. Denzel Dumfries startte niet: Matteo Darmian kreeg rechts op het middenveld de voorkeur. Wel zou de voormalig PSV'er na rust invallen. Net als De Vrij speelde hij een puike pot.

Inter was de bovenliggende partij in de openingsfase. De manschappen van Inzaghi trokken naar voren en kregen via Lautaro de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. De Argentijn snelde uit een counteraanval richting de zestien en besloot vanaf een meter een twintig uit te halen. Zijn snoeiharde poging zeilde over het doel van Fiorentina. Inter bleef gevaarlijk en nadat een nieuwe counter niets opleverde, was het uit de daaropvolgende hoekschop wel raak. Lautaro kopte bij de eerste paal een hoekschop van Kristjan Asllani binnen: 0-1.

Marcus Thuram leek daarna de uitgelezen kans op de 0-2 te krijgen, ware het niet dat hij over de bal struikelde: kans verkeken. Nadat ook Davide Frattesi een kans liet liggen – hij slaagde er niet in vanaf randje zestien een hoek uit te kiezen – kwam Fiorentina beter in de wedstrijd. Een voorzet vanaf rechts belandde voor de voeten van Giacomo Bonaventura, die moest toezien hoe Yann Sommer een puike redding in huis had op zijn schot richting de bovenhoek.

Uit de daaropvolgende hoekschop claimde Fiorentina een strafschop, nadat centrale verdediger Luca Ranieri ogenschijnlijk duidelijk werd vastgehouden door Bastoni. Scheidsrechter Gianluca Aureliano en de VAR vonden het echter geen strafschop. Daarmee was het laatste serieuze gevaar van de eerste helft een feit.

Ook na de onderbreking was Inter de bovenliggende partij, al waren enkele kansjes niet aan Lautaro en Henrikh Mkhitaryan besteed. Fiorentina meldde zich steeds nadrukkelijker voor het doel van Sommer en kreeg uit de kluts een enorme mogelijkheid. Het was aan Pavard, die de bal vlak voor zijn doellijn over kopte, te danken dat het niet gelijk werd.

Vlak voordat de Fransman redding bracht raakte Sommer vol het gezicht van M'Bala Nzola. Na enige aarzeling ging Aureliano naar het VAR scherm en al snel kwam hij tot de conclusie dat de bal op de stip moest. Sommer kreeg geel en redde vervolgens eenvoudig op de erbarmelijke penalty van Nicolás González. Het bleek een zeer dure misser. Inter hield stand en Fiorentina kon geen gevaar meer stichten.

