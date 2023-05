Insiders Ajax willen vertrek V/d Sar en Hendriks bij voor de bus gooien Heitinga

Dinsdag, 30 mei 2023 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:31

Voor Sven Mislintat staan de komende weken als nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax in het tekenen van puin ruimen, zo schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. De beslissing over de positie van Heitinga en de grondige renovatie van de selectie zijn de eerste speerpunten. De beslissing over Heitinga’s toekomst wordt waarschijnlijk dinsdag of woensdag genomen. Mocht de clubleiding ervoor kiezen om hem voor de bus te gooien, zou dit volgens 'velen binnen Ajax' ook gevolgen moeten hebben voor de directeuren Edwin van der Sar en Maurits Hendriks.

Volgens Verweij staat Mislintat voor ‘een duivels dilemma door het geschutter' van Van der Sar en Hendriks. De algemeen directeur en Chief Sports Officer van Ajax wordt verweten dat ze Heitinga de afgelopen weken hebben laten zwemmen door hem geen duidelijkheid te geven over zijn sportieve toekomst. De ochtendkrant haalt aan dat er toch enkele valide argumenten zijn om voor een langer aanblijven van Heitinga te kiezen, ondanks dat hij Ajax na het ontslag van Alfred Schreuder niet aan de praat kreeg.

Zo hielp hij Ajax tegen zijn zin in uit de brand door het seizoen af te maken als hoofdtrainer en kende de 39-jarige Amsterdammer geen ideale voorbereiding. “De mening van een clubicoon als Frank Rijkaard en veel bepalende spelers, die vinden dat Heitinga komend seizoen een eerlijke kans verdient, kan Mislintat niet zijn ontgaan. Rijkaards opinie in de wind slaan, betekent ongetwijfeld dat de huidige beleidsbepalers bij Ajax – in welke rol dan ook – nooit meer een beroep op de protegé van Cruijff hoeven te doen”, aldus Verweij.

Mocht Mislintat er wel voor kiezen om afscheid te nemen van Heitinga, zouden ‘velen binnen Ajax’ vinden dat de interim-trainer niet als enige voor de bus gegooid mag worden. Dit zou volgens hen dan ook gevolgen moeten hebben voor Van der Sar en Hendriks. Uitsluitsel over de toekomst van Heitinga wordt dinsdag of woensdag verwacht. De trainer gaf zelf na de blamage tegen FC Twente (3-1) ook al aan dat er snel duidelijkheid zou komen voor hemzelf, de club en de supporters.

Verweij verwacht echter niet dat het zover komt dat Van der Sar en Hendriks uiteindelijk zullen opstappen bij een vertrek van Heitinga. “Bijna iedereen is ervan overtuigd dat zij voor de Rutte-route (sorry zeggen en vrolijk doorgaan) kiezen in plaats van de Van Nistelrooij-route (de eer aan zichzelf houden en opstappen). Voor het Kahn- en Salihamidzic-scenario bij Bayern München, de directeuren werden een uur na het veroveren van de Duitse landstitel ontslagen, mist Ajax het leiderschap.”