Indrukwekkend: Marko Arnautovic doet interview in vloeiend Nederlands na Frankrijk - Oostenrijk

Marko Arnautovic mag dan zo'n veertien jaar geleden vertrokken zijn uit Nederland, de Nederlandse taal heeft hij nog altijd niet verleerd. Maandagavond na het verloren openingsduel tegen Frankrijk (1-0) verscheen hij voor de camera bij de NOS.

Arnautovic speelde in 2006/07 één jaar in de jeugdopleiding van FC Twente, alvorens hij bij de Tukkers zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. De temperamentvolle aanvaller zou uiteindelijk twee seizoenen in de Grolsch Veste spelen.

Naast zijn 14 goals en 10 assists in 59 wedstrijden maakte Arnautovic zich ook de Nederlandse taal machtig in Enschede. Nu, veertien jaar na dato, weet hij zich nog altijd goed verstaanbaar te maken.

"De taal ga je nooit verleren", vertelt Arnautovic in gesprek met Joep Schreuder. "Ik spreek de taal nog altijd. We hebben een paar Nederlanders bij ons op de club. Als je met hen praat, ga je de taal niet verliezen."

Arnautovic staat officieel onder contract bij Bologna, maar komt sinds vorig jaar zomer uit voor Internazionale. Daar was hij afgelopen seizoen ploeggenoot van Davy Klaassen, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

De inmiddels 35-jarige aanvaller kwam tegen Frankrijk na een uur binnen de lijnen voor Michael Gregoritsch. "Ik train elke dag hard om fit te blijven", aldus Arnautovic. "Ik moet zeker meer doen voor mijn lichaam, ik word ook een jaartje ouder."

Arnautovic hoopt dit toernooi van waarde te kunnen zijn voor Oostenrijk, dat vrijdag tegen Polen speelt en dinsdag tegen Nederland. "Je moet kijken wat je lichaam aankan. Ik ben blij dat ik hier nog sta. Hopelijk gaat het zo door."

De wedstrijd

Oostenrijk wist zich kranig te weren tegen Frankrijk. De ploeg van Ralf Rangnick moest uiteindelijk buigen door een eigen doelpunt van voormalig Ajacied Maximilian Wöber.

"Het was geen gemakkelijke wedstrijd", analyseert Arnautovic. "We weten dat Frankrijk een goede ploeg heeft. Ze zijn favoriet om het toernooi te winnen, maar ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld."

"Wij weten dat we het van onze fysieke kracht moeten hebben. We moeten veel arbeid in de wedstrijd stoppen en hopen dat we tot scoren kunnen komen."

Tot slot richt Arnautovic zich tot Theo Janssen, voormalig ploeggenoot die in de studio zit bij de NOS. "Wie van ons gekker is? Theo Janssen, natuurlijk. Theo is een goede jongen, we hebben een mooie tijd gehad samen."

"Ik doe de groetjes aan Theo en zijn familie, ik hoop dat hij en zijn familie gezond zijn. Dat is het belangrijkst", sluit Arnautovic af.

Bekijk het interview met Arnautovic hier.