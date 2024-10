Incident op vliegveld gooit reisplannen Atalanta compleet door de war

Een incident op vliegveld Orio al Serio in Bergamo heeft de reisplannen van Atalanta flink beïnvloed. De selectie van trainer Gian Piero Gasperini stond op het punt om naar Gelsenkirchen te vliegen voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk, maar daar ging op het laatste moment een streep door.

Sky Sport Italia schrijft dat toen een vliegtuig uit Barcelona landde op het vliegveld, een band in het landingsgestel ontplofte. Niemand raakte gewond, maar de landingsbaan liep wel schade op.

Als veiligheidsmaatregel is het vliegveld daarom tot 17:00 uur gesloten. De selectie van Atalanta kon derhalve niet naar Duitsland vliegen en besloot vanaf een ander vliegveld te vertrekken.

Atalanta reisde 116 kilometer, om vanaf het vliegveld in Verona alsnog een vliegtuig naar Gelsenkirchen te pakken. Het vliegtuig komt daar aan het begin van de avond aan.

Atalanta kende sowieso al geen vlekkeloze voorbereiding op het duel, daar Matteo Ruggeri een knieblessure heeft opgelopen en het treffen met Shakhtar moet missen. Isak Hien en Marco Brescianini moeten ook geblesseerd toekijken.

Marten de Roon maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie, net als overige grote namen als Nicolò Zaniolo, Ademola Lookman, Juan Cuadrado, Charles De Ketelaere en Mateo Retegui.

Atalanta kent een wisselvallige start van het seizoen. Na twee zeges, een gelijkspel en drie nederlagen staat la Dea slechts twaalfde in de Serie A. In de Champions League pakte de ploeg uit Bergamo in de eerste speelronde een knap punt tegen Arsenal (0-0).

Het Shakhtar van trainer Marino Pusic heeft eveneens één punt, na een 0-0 gelijkspel in en tegen Bologna. Het duel in de Veltins-Arena begint woensdag om 18:45 uur.