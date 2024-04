Incident met doelman Günok meest opvallende moment in bekerclash Besiktas

Besiktas is er niet in geslaagd om een voorschot te nemen op de bekerfinale in Turkije. In de eerste halve finale dinsdagavond tegen Ankaragücü kwam de grootmacht uit Istanbul niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De returnwedstrijd op eigen veld is op dinsdag 7 mei. In de andere halve eindstrijd staan Trabzonspor en Fatih Karagümrük woensdagavond tegenover elkaar.

Bijzonderheden:

Besiktas leek na een kwartier spelen in het Eryamanstadion op achterstand te komen. Na een check bij de VAR werd de goal van Christian Bassogog geannuleerd wegens buitenspel. Bassogog faalde in de eerste helft nog een keer in kansrijke positie en Tolga Cigerci teisterde de lat. Besiktas kwam dus goed weg in de eerste 45 minuten van het bekerduel.

De bezoekers kwamen sterk uit de kleedkamer en het was Jackson Muleka die een kopbal maar net langs de paal zag vliegen. Besiktas kwam beter in de wedstrijd, maar grote kansen leverde dat niet op. Ook het inbrengen van Cenk Tosun en Alex Oxlade-Chamberlain bood geen soelaas. Het meest opvallende moment kwam toen Besiktas-doelman Mert Günok vanuit het publiek iets tegen zijn achterhoofd kreeg aangegooid. Hij schrok ervan, maar kon wel gewoon doorspelen.

De ploeg van trainer Serdar Topraktepe krijgt over twee weken de kans om in eigen stadion het karwei af te maken en de finale te bereiken. In de Turkse competitie staat Besiktas momenteel vierde, waarmee aan het einde van het seizoen een ticket voor de Conference League in de wacht gesleept wordt.

Ankaragücü - Besiktas 0-0

