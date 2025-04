In Frankrijk gehate Emiliano Martínez massaal uitgefloten in Parijs na nieuwste provocatie

Dat Emiliano Martínez niet bepaald geliefd is in Frankrijk, is oud nieuws na de WK-finale van 2022. De Argentijnse doelman van Aston Villa heeft bij aankomst in Parijs voor het treffen met Paris Saint-Germain opnieuw voor de nodige opschudding gezorgd. Mede door de opvallende pet die hij bij aankomst droeg wordt hij tijdens de wedstrijd massaal uitgefloten.

Martínez stond Franse glorie op het WK 2022 in de weg. Vier jaar nadat les Bleus de wereldtitel veroverden in Rusland vochten zij zich in de finale in Qatar terug naar een 3-3 gelijkspel.

Vlak voor het einde van de verlenging miste Randal Kolo Muani een enorme kans. In de één-op-één-kans kwam Martinez met een prachtige redding als winnaar uit de strijd. En ook in de strafschoppenserie groeide de hier en daar provocerende Martinez uit tot held der Argentijnen.

Veelbesproken was de manier van vieren van Martinez direct na afloop, die met zijn trofee voor doelman van het toernooi een expliciet gebaar maakte. Eenmaal aangekomen in Buenos Aires provoceerde Martínez onder meer Mbappé, door ‘een minuut stilte’ voor hem te vragen en een kinderpop met de gelijkenis van Mbappé te dragen.

Toen Villa landde in Parijs voor het heenduel in de kwartfinales met PSG, was Martínez te zien met een pet. Daarop stonden alle recente successen van het Argentijnse nationale team: de wereldbeker, twee Copa’s América en de Finalissima. Ook heeft Martínez besloten hetzelfde kapsel te dragen als tijdens de WK-finale, nu bijna 2,5 jaar geleden.

Villa-manager Unai Emery werd op de persconferentie gevraagd naar de pet van Martínez, en of hij zich zorgen maakte om zijn voorbereiding. De Spanjaard maakte zich geen zorgen en stelde dat Martínez ‘verantwoordelijk’ en ‘volwassen’ is.

Vorig seizoen was het overigens ook al raak bij een wedstrijd op Franse bodem. Villa nam het toen in de Conference League op tegen Lille OSC, dat na strafschoppen werd uitgeschakeld. Martínez maande de Lille-supporters, die hem amper met rust lieten, tot stilte in het uiterst verhitte duel.

En ook op bezoek bij PSG moet Martínez het ontgelden. Dibu wordt bij iedere balcontact uitgefloten. Villa pakte in de eerste helft de leiding via Morgan Rogers, voordat Desiré Doué Martínez kansloos liet met een schitterende knal. Zodoende staat het bij rust 1-1.