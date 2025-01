David Luiz heeft de opties voor het uitkiezen. De Braziliaanse verdediger is momenteel transfervrij en staat in de belangstelling van Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Austria Wien en Olympiakos. (Ekrem Konur)

Real Madrid is op zoek naar versterkingen voor het middenveld. Éderson van Atalanta Bergamo wordt gezien als plan b voor de Madrilenen. De voorkeur zou uitgaan naar Martín Zubamendi. (AS)

Cristiano Ronaldo heeft bij de clubleiding van Al Nassr aangedrongen op de komst van Casemiro. De Braziliaan zou op de nominatie staan om te vertrekken bij Manchester United. Het tweetal werkten jarenlang succesvol samen bij Real Madrid en kende ook een gezamenlijke periode bij United. Ronaldo beschikt over een aflopend contract, waardoor de kans groot is dat Al Nassr de wens van de Portugees in vervulling zal laten gaan. (José Félix Díaz)

Cesc Fábregas krijgt er mogelijk weer een versterking bij. De trainer van Como zag de club deze winter al drie aanwinsten halen. De Italianen zijn nu in gesprek met competitiegenoot Fiorentina over de komst van Jonathan Ikoné. (Gianluca Di Marzio)

Gabriel Veron kan terugkeren naar Brazilië. De Braziliaanse buitenspeler van FC Porto staat in de belangstelling van Vasco Da Gama. De Braziliaanse club wil Veron op huurbasis overnemen. (Ekrem Konur)