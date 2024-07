In de wandelgangen: Rick Karsdorp heeft er serieuze optie bij

Fenerbahçe staat op het punt om Sofyan Amrabat aan de selectie toe te voegen. De 27-jarige middenvelder, die afgelopen seizoen uitkwam voor Manchester United, heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Fiorentina. (TRT Spor)

Amrabat is niet het enige doelwit van Fenerbahçe deze zomer. De club streeft er tevens naar om binnen 48 uur de transfer van Youssef En-Nesyri van Sevilla af te ronden. (Gianluca Di Marzio)

Benfica is in gesprek met Paris Saint-Germain over de overname van Renato Sanches. De Franse grootmacht voelt daar wel iets voor en heeft een huurconstructie voorgesteld. (Record)

Rick Karsdorp is in gesprek met Trabzonspor. De Turkse club is op zoek naar een vervanger voor Thomas Meunier en lijkt Besiktas af te troeven in de strijd om de Nederlandse verdediger. (Nicolò Schira)

AC Milan zet opnieuw in op de komst van een speler met een verleden bij Atlético Madrid. Na Álvaro Morata hopen de Milanezen ook de beschikking te krijgen over Mario Hermoso, die zonder club zit sinds zijn vertrek bij Atleti. (Gianluca Di Marzio)

