In de wandelgangen: Ajax overweegt huurdeal van bij de club aangeboden Antony

Galatasaray hengelt naar de diensten van Leroy Sané. De Duitse vleugelflitser loopt aan het eind van het seizoen uit zijn contract bij Bayern München en mocht der Rekordmeister geen aanbod doen, hoopt de Turkse topploeg te profiteren (Florian Plettenberg).

Girona hoopt Eric Garcia spoedig te presenteren. De centrumverdediger van FC Barcelona is in Catalonië niet nodig en men is bij Barcelona tevreden met het bedrag van tien miljoen dat de club van onder anderen Donny van de Beek, Arnaut Danjuma en Daley Blind bereid is te betalen. (Fabrizio Romano)

Ajax is geïnteresseerd in een huurdeal van Antony. De Braziliaanse vleugelspeler is aangeboden bij de Amsterdammers en net als Juventus heeft de club wel oren naar de tijdelijke komst van de aanvaller van Manchester United. (CaughtOffside)

Ook in Saudi-Arabië ligt er een contract klaar voor Jonathan David. De Canadese aanvaller draait een goed seizoen bij Lille en wekte ook al de concrete interesse van enkele Engelse topclubs. (Rudy Galetti)

Miguel Almirón kan terugkeren naar de Verenigde Staten. De Paraguayaanse aanvaller, nu nog speler van Newcastle United, geniet concrete belangstelling van het ambitieuze Charlotte FC, dat afgelopen zomer nog dicht bij de komst van Feyenoorder Calvin Stengs was. (The Guardian)