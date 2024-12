Immobile schiet Besiktas naar zege op Fenerbahçe; Bergkampiaanse aanname Dzeko

Besiktas heeft de Turkse topper tegen Fenerbahçe in winst omgezet. De Zwarte Adelaars overleefden enkele reuzenkansen en sloegen via een fraaie goal van Ciro Immobile zelf eenmaal toe: 1-0. Zodoende heeft koploper Galatasaray de kans om het gat naar naaste achtervolger Fener tot zes punten te vergroten. Besiktas klimt naar plek vier, waar het zeven punten minder heeft dan Fenerbahçe.

Bij Besiktas begon voormalig AZ'er Jonas Svensson op de rechtsbackpositie. De Noor zag Milot Rashica (ex-Vitesse) voor zich staan. De Kosovaar vormde de aanval met Gedson Fernandes, Rafa Silva en Immobile. Aan de kant van Fener verschenen er drie voormalig Eredivisionisten aan de aftrap met Filip Kostic, Sofyan Amrabat en Dusan Tadic. Sebastian Szymanski zou invallen, Jayden Oosterwolde ontbrak wegens een blessure.

Fenerbahçe was in de tiende minuut letterlijk centimeters verwijderd van de openingstreffer. Allan Saint-Maximin zag de ruimte en plaatste de bal precies tussen Edin Dzeko en Besiktas-goalie Mert Günok in. De spits was er eerder bij en chipte de bal over Günok heen richting doel, waar Emirhan Topçu op de doellijn de 0-1 voorkwam met een schitterende sliding.

Na een klein half uur spelen kreeg ook Besiktas een enorme mogelijkheid om de voorsprong te grijpen. Gedson Fernandes zag Rafa Silva diepgaan en bediende zijn landgenoot met een pass in de diepte. Silva kwam hoefde alleen Dominik Livakovic nog te passeren, maar de Kroaat keerde de inzet van de Portugees.

Vlak na rust liet Dzeko zien over een fabelachtige balcontrole te beschikken. De Bosniër ontdeed zich in één beweging met een Bergkampiaanse aanname van Topçu en had de hoek voor het uitkiezen. De Bosniër ging voor de korte hoek, maar schoot tot zijn eigen ongeloof naast.

Twintig minuten voor tijd kwam Besiktas na een aanval over de linkerkant op voorsprong. Alex Oxlade-Chamberlain gaf scherp voor op Immobile, die al vallend en met zijn hak voor de openingstreffer tekende: 1-0.

Vlak voor tijd kreeg Fenerbahçe nog een goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Cenk Tosun legde de bal breed op Tadic, die in volledige vrijheid op het uitgestoken been van Günok stuitte. Tosun, ex-Besiktas, kopte weer even later tegen de lat, en aan de andere kant stuitte Ernest Muci op Livakovic. Gedson Fernandes kreeg nog zijn tweede gele kaart, maar Besiktas hield stand.