‘Ik snap dat zij liever in de ArenA spelen dan in de Keuken Kampioen Divisie’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Ringo Meerveld, de middenvelder van Willem II die al op zijn zestiende debuteerde in het betaalde voetbal.

Door Kevin van Buuren en Labib Bitchou

Dit seizoen opent Willem II de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Eindhoven. In de Lichtstad eindigt het duel in een 1-1 gelijkspel. Daar lijkt weinig bijzonders aan, maar tijdens die wedstrijd maakt Meerveld zijn eerste goal voor de Tilburgers. Sinds zijn overstap in 2021 mocht hij veel lovende kritieken ontvangen. Tijdens de tweede helft van seizoen 2022/23 groeit hij zelfs uit tot vaste uitblinker, maar op deze manier wist hij nog niet het verschil te maken. En ook al laat de twintigjarige middenvelder nog altijd wekelijks zijn klasse zien, het blijft voorlopig bij dat ene doelpunt.

“Hoe ik kan gaan verrassen? Nou, dat ik meer doelpunten ga maken. Dat zou toch wel een verrassing zijn”, lacht Meerveld tegenover Voetbalzone. "Tot nu toe is het nog niet zover gekomen. Ik heb nog steeds pas één goal gemaakt." Zijn rendement vreet al een tijdje aan het talent, terwijl hij op iedere andere manier wél het verschil maakt. “Ik speel het liefst op 6 of 8. Het maakt niet uit, als ik maar veel de bal krijg. Ik hou van opendraaien, dribbelen, de een-twee aangaan. Met een versnelling kan ik het verschil maken. Iemand voor de goal zetten of met een kantwissel”, luidt zijn analyse.

Met die kwaliteiten zet hij zichzelf sinds zijn komst in Tilburg op de kaart. “Willem II-pareltje”, “Geweldige voetballer” en “Alles bij Willem II draait om Ringo Meerveld”, beschrijven verscheidene media zijn clubstatus in 2023. Zelf toont hij zich vooral bescheiden en kijkt naar wat beter kan. “Ik speel goede wedstrijden, maar er zitten ook mindere tussen. Ik moet ernaartoe dat ik 36 keer goed speel, niet ongeveer 25. Dus naar mijn mening kan het nog beter.” Bij die gewenste consistentie hoort ook algehele fitheid. “De afgelopen twee seizoenen heb ik genoeg blessures gehad. Mentaal was dat erg zwaar, maar mijn familie en teamgenoten hielpen me erdoorheen. Ik wil dit seizoen meer dan dertig competitiewedstrijden spelen.”

Dat aantal haalde Meerveld vooralsnog één seizoen. Bij zijn voormalige club FC Den Bosch speelde de rechtspoot in 2020/21 liefst 34 wedstrijden. Het was de eerste kroon op zijn werk bij de club waar zijn voetballeven ooit vorm kreeg. “Mijn broer voetbalde vroeger bij RKVV Wilhemina bij mij in de buurt. Ik was vier of vijf en er was daar een talentendag, Toen kreeg ik de vraag of ik mee wilde doen. Ik zei eerst nee, maar mijn vader zei: ‘Doe nou maar’. Zo ben ik op voetbal gegaan. Begonnen in de F9, toen naar de F4 en daarna de F1 (Onder 9, red.). Toen kreeg ik een brief van PSV en FC Den Bosch. Ik heb twee keer meegetraind bij PSV, maar ik was niet goed genoeg. Zo ben ik uiteindelijk bij Den Bosch beland”, herinnert hij zich.

Bij de vereniging van zijn thuisstad doorloopt de Bosschenaar ieder elftal, totdat hij op 12 augustus 2019 zijn mooiste voetbalmoment tot nu toe beleeft. Hij moet in december van dat jaar nog zeventien worden. “Ja, mijn debuut in het betaalde voetbal. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Ik had het niet verwacht op zo’n jonge leeftijd”, vertelt Meerveld, die zich nooit eerder hoefde te melden bij het eerste team. “Toen werd ik in de zomer gebeld dat ik mocht meetrainen met het eerste. Tijdens de eerste competitiewedstrijd hadden we veel geblesseerden. Opeens zei de trainer: ‘Ga je maar warmlopen en klaarmaken.’ Dat was mooi, mijn ouders trots en zo. Ja...”

Meerveld debuteert al op zijn zestiende bij FC Den Bosch, waar hij in 2021 vertrekt: 'Ik wilde een stapje hogerop.'

Ondanks de sterke band had in 2021 niet veel moeite met afscheid nemen van FC Den Bosch. “Nee, ik wilde een stapje hoger. Ik heb een mooie tijd gehad, maar nu ben ik hier bij Willem II. Dat is sowieso mijn plan, steeds een stapje verder komen.” Zo hoopt de middenvelder gestaag richting de top te gaan. “Waar mijn plafond ligt? Dat weet ik niet en dat ga ik ook niet zeggen”, lacht hij. “Mijn droomclub is Barcelona. Ooit hoop ik daar te spelen, maar ik ben er nog lang niet.” Toch zal hij die droom niet zomaar opgeven. “Je moet altijd in jezelf geloven. Zeg nooit nooit. Het kan heel snel gaan in het voetbal.”

Hij heeft eerst nog andere belangen, voordat hij überhaupt een volgende stap verdient. “Ik wil het eerst bij mijn huidige club goed laten zien. Wanneer het seizoen geslaagd is? Ik wil eerst met Willem II de Eredivisie in.” Vorig seizoen greep de club naast promotie, doordat het twee keer een 2-0 voorsprong uit handen gaf tegen VVV Venlo. “We waren de eerste seizoenshelft slecht en verloren veel. Daarna ging het iets beter, maar het was niet waar we op hoopte. Dat je wel de Play-offs haalt en het zo weggeeft, dat is doodzonde. Iedereen hier had gehoopt na één jaar weer in de Eredivisie te spelen.”

'Mijn droomclub is FC Barcelona, maar op dat niveau ben ik nog lang niet.'

Nu gaat Willem II dit seizoen volop voor promotie, waarop de koploper van de Keuken Kampioen Divisie aardig op schema ligt. “Ik heb er veel vertrouwen in, maar we moeten niet met te veel zelfvertrouwen rondlopen”, waarschuwt Meerveld. “Gewoon keihard werken en het wedstrijd voor wedstrijd bekijken.” Daarbij benadrukt hij het belang van de Tilburgse fans. “Het staat hier elke week vol. Ze zijn geweldig en we hebben ze hard nodig. Of het druk meebrengt? Niet per se druk, al snap ik wel dat ze liever in de ArenA staan dan in de KKD.”

Al met al heeft Meerveld het naar zijn zin bij Willem II. “Het is een warme club waar ik elke dag met een goed gevoel naartoe ga.” Ook binnen de spelersgroep is de sfeer opperbest. Wat pret betreft is spits Jeremy Bokila de grote aanstichter. “Hij maakt zo veel grapjes, daar word je af en toe gek van”, zegt Meerveld, die daarnaast benadrukt dat het helpt als je het allemaal niet te serieus neemt. “Dan ga ik veel te veel nadenken. Ik moet juist lol hebben, dan kan ik mij veel beter concentreren wanneer de wedstrijd begint.”

