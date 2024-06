‘Ik kreeg serieuze doodsbedreigingen na uitspraken over Maurice Steijn’

Annemieke Griffin-Zijerveld, de psycholoog die vertrekt bij Almere City, kreeg in oktober keiharde kritiek toen ze zich op de radio negatief uitliet over toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn. In gesprek met De Volkskrant laat de vrouw weten dat ze hierop serieuze doodsbedreigingen kreeg.

Griffin-Zijerveld raakte in opspraak nadat ze in het programma De Perstribune op NPO Radio 1 een aantal uitspraken deed over Ajax en de houding van Steijn op de bank. De oefenmeester kreeg zijn selectie in zijn maanden als trainer van Ajax maar niet aan de praat.

“Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie eigenlijk zelfs gebroken jongens. In mijn visie gaat het écht fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort me eigenlijk het meeste”, zei Griffin-Zijerveld destijds.

“Ik zie zwak leiderschap, gefrustreerd gedrag op de bank, handen voor de ogen slaan en neerslachtig gedrag. Spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer en de technische staf. Als het misgaat kijken ze naar de bank. Die stralen uit of ze nog vertrouwen en hoop hebben. In die zin zie ik totaal geen voortrekkersrol en daar erger ik me enorm aan. Als je het zelf niet uitstraalt, hoe kan je het dan van die jongens verlangen”, aldus de sportpsycholoog van Almere in oktober.

Die uitspraken leverden Griffin-Zijerveld enorme kritiek op, zo geeft ze nu aan in een interview met De Volkskrant. “Het probleem was dat ik serieuze doodsbedreigingen kreeg. Mijn man (een Amerikaanse militair, red.) heeft een diplomatieke functie. Bedreigingen moet ik melden bij zijn werk, waarna onderzoek volgt.” Ze zocht destijds even de luwte op en zat één duel niet op de bank bij Almere.

Er werd vervolgens al snel gezegd en geschreven dat Hedwiges Maduro, die onder Steijn fungeerde als assistent-trainer, zou hebben gelekt. Maduro was eerder ook werkzaam bij Almere. Steijn deed die beschuldiging enkele maanden later ook bij Rondo van Ziggo Sport toen hij sprak over ‘dat wijf van Almere’.

Griffin-Zijerveld stelt echter dat Maduro niet naar haar heeft gelekt. “Het was vervelend voor Hedwiges en totaal onjuist. Ik baseerde me op wat ik op tv zag, en wat heel vervelend was voor de spelers van Ajax.” De psycholoog kreeg onder meer de kritiek dat ze niet van afstand zou kunnen oordelen. “Hoezo niet? Een psycholoog is een gedragsdeskundige. Het eerste college bij psychologie was: vertrouw nooit wat mensen zeggen. Wij observeren gedrag. Dat is mijn beroep. Aan gedrag hangen wij een soort persoonlijkheidsprofiel.”

Griffin-Zijerveld nam onlangs na twee jaar afscheid van Almere City. Ze begeleidt onder anderen Denzel Dumfries al langere tijd en verhuist nu naar Spanje. "We willen een centrum bouwen waarin spelers eventueel een tijdje kunnen verblijven, als ze het moeilijk hebben.”

