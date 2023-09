‘Ik had alles al ingepakt, was helemaal klaar om te vertrekken bij Ajax’

Jay Gorter is een van de verrassende nieuwe gezichten in het basiselftal van Ajax. De doelman leek dit seizoen tweede viool te moeten spelen, maar is door een blessure bij Gerónimo Rulli plots verzekerd van zijn plek in het elftal. Gorter was helemaal klaar om na de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op huurbasis te vertrekken, maar werd dus gesommeerd om toch te blijven.

Het had niet veel gescheeld of Gorter had niet meer bij Ajax gespeeld. "In de voorbereiding was het vrij duidelijk dat ik op huurbasis zou vertrekken", vertelt Gorter bij het clubkanaal van Ajax. "Ik had alles al ingepakt en was bijna rond om te vertrekken. En toen moest ik invallen door een blessure en is ervoor gekozen om mij te houden. Het kan heel gek lopen. Ik heb het nog geen plek kunnen geven, het is zo snel gegaan. De voetbalwereld is zo hectisch."

Voor Gorter, geboren en getogen in Amsterdam, zijn het mooie weken. "Al mijn vrienden zitten achter de goal. Mijn hele familie zit in het stadion. Zelfs toen ik bij Go Ahead speelde ging iedereen naar Ajax. Ik speelde toen op vrijdagavond, zij gingen dan in het weekend naar Ajax. Zelf pakte ik ook weleens een Europese wedstrijd mee. Het supporter-zijn is er nooit uitgegaan bij mij. Ik zal altijd Ajax-supporter blijven."

Toch beseft de sluitpost ook dat er gepresteerd moet worden. Te beginnen met de wedstrijd tegen Olympique Marseille donderdagavond. "Ajax en Marseille zijn twee goede ploegen", blikt Gorter vooruit. "Ik denk dat we kunnen verwachten dat beide ploegen iets op dit toneel willen laten zien. Ik heb daar zoveel zin in, dat is onbeschrijfelijk. Als je zo fan en invested bent in Ajax, zijn dit dromen die uitkomen."

Klassieker

De wedstrijd van komende zondag roept bijzondere herinneringen op bij Gorter. "Mijn opa nam mij altijd mee naar Ajax - Feyenoord. Dat was onze wedstrijd. Dat was ook mijn eerste wedstrijd die ik ooit heb bezocht. Dat soort herinneringen komen wel naar boven. Maar ook de grotere herinneringen. De derde ster bijvoorbeeld, toen was ik ook nog heel jong. Hoe je dan staat te juichen bij die stift van Siem de Jong. Dat blijft goud."