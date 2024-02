‘Ik denk dat de angst geen volledige controle te hebben bij Ajax hem hier houdt’

Donderdag speelt Ajax de return van het tweeluik met het Noorse FK Bodø/Glimt. In Noorwegen móét er gewonnen worden om de enige hoop op een prijs in leven te houden. Voormalig Ajacied André Bergdølmo blikt vooruit op de terugwedstrijd in gesprek met De Telegraaf.

In Amsterdam werd vorige week met de hakken over de sloot een gelijkspel behaald. De Ajacieden konden zich daarmee in de handen knijpen, want in de 90ste minuut was de stand nog 0-2 voor de tot dan toe oppermachtige Noren. Nadat Brian Brobbey ten val werd gebracht door Odin Bjørtuft kreeg Ajax dé mogelijkheid om via een strafschop de spanning terug te brengen. De net van een blessure herstelde Branco van den Boomen faalde niet van elf meter en zo gloorde er weer hoop in de Johan Cruijff ArenA. Nadat Bodø met de rug tegen de muur werd gezet moest het nogmaals capituleren. Berghuis lobde de bal met veel gevoel de bal over de doelman van Bodø en zo reist Ajax dus toch met een punt op zak naar Noorwegen.

Ajax zal in Noorwegen van goeden huize moeten komen om de ploeg van trainer Kjetil Knutsen te verrassen. De Noorse trainer werd de afgelopen zomer hevig gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar uiteindelijk viel de keuze van de Amsterdammers op Maurice Steijn. Knutsen heeft nationaal en internationaal hoge ogen gegooid met zijn manier van spelen.

Knutsen promoveerde in 2017 met Bodø naar de Eliteserien, de hoogste profcompetitie van Noorwegen. In zijn eerste seizoen hielp hij de club naar handhaving met een elfde plek. Hierna eindigde hij twee keer tweede en drie keer derde, waaronder vorig seizoen. Bij het internationale publiek vergaarde Knutsen voor het eerst interesse nadat hij met zijn ploeg AS Roma met 6-1 versloeg in de Conference League. Ondanks zijn indrukwekkende prestaties bij de Noorse ploeg is Bergdølmo allerminst zeker of een stap naar Amsterdam tot een succes zou uitlopen.

“Vooropgesteld is Knutsen een fantastische trainer, maar ik denk dat hij het moeilijk zou vinden om te aarden in Amsterdam. Bodø is Knutsen en vice versa. Hij heeft een heel duidelijke methodiek en systeem.” De verdediger twijfelt onder meer of de oefenmeester zijn systeem erin zou krijgen in de Johan Cruijff ArenA.

Bodø beseft dat het met Knutsen een absolute goudmijn in handen heeft, weet Bergdølmo. “Ik denk dat Knutsen de angst heeft dat hij bij Ajax niet 100 procent de controle heeft. Bij Bodø verdient hij één miljoen euro en voelt zich daar thuis. Hij heeft een heel begeleidingsteam tot zijn beschikking”, refereert Bergdølmo aan het feit dat de trainer een mental coach en yoga-instructeur in zijn staf heeft. “Maar wat bij zijn huidige club werkt, is geen garantie voor succes in Nederland.”

Bergdølmo kwam tussen 2000 en 2003 uit voor Ajax. In Noorwegen had hij zich na dienstverbanden bij Lillestrøm en Rosenborg tot een betrouwbare defensieve kracht ontpopt. Bij laatstgenoemde club wist hij tevens vier keer kampioen te worden. Voor Ajax kwam de verdediger negentig keer uit en wist daarin acht keer te scoren. In 2002 werd Bergdølmo met Ajax kampioen onder leiding van trainer Ronald Koeman. Na zijn periode bij Ajax maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund, waar hij twee seizoenen onder contract stond. Via FC Kopenhagen streek de 63-voudig international neer bij Strømsgodset, waar hij in 2008 zijn carrière beëindigde.



