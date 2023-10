‘Ik ben twee keer op dubieuze gronden ontslagen, het is schaamteloos’

Remko Bicenti heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen de Curaçaose voetbalbond Federashon Futbo`l Ko`rsou (FFK) gewonnen. De voormalig bondscoach werd door de rechter in het gelijk gesteld, wat erop neerkomt dat de FFK alsnog de contractueel vastgelegde ontslagvergoeding volledig moet betalen. Bicentini spande het kort geding aan om ervoor te zorgen dat FFK de afspraken die de bond met hem had, na zou komen. De rechter bepaalde dat de trainer recht heeft op een volledige uitbetaling van zijn afspraken in zijn contract.

Door Jordi Tomasowa

Ondanks dat de voormalig bondscoach van de rechter heeft gekregen waar hij om vroeg, is hij er niet blij mee dat het zover heeft moeten komen. “Ik betreur het ten zeerste dat er weer een kort geding aan te pas moest komen, om ervoor te zorgen dat de afspraken die ik met de FFK heb gemaakt over een eventueel vervroegd ontslag, door de FFK werden nagekomen”, aldus Bicentini.

Remko Bicenti als bondscoach in gesprek met Leandro Bacuna.

Tweede dienstverband Curaçao

“In augustus 2022 werd ik door de FFK op verzoek van voorzitter Ramiro Griffith gevraagd of ik interesse had in de functie van bondscoach bij Curaçao. De reden was dat de zittende staf (Hiddink/Langeler, red.) was opgestapt of ontslagen. De voetbalbond vroeg of ik interesse had in een hernieuwde samenwerking. Gelet op het feit dat nog vers in mijn geheugen lag hoe ik eerder schaamteloos door de bond werd ontslagen, overheerste bij mij het gevoel voor het land, het team en de spelers. Zowel de voetbalbond als ik hadden de behoefte aan een langdurige en duidelijke overeenkomst. Die kwam uiteindelijk in goed overleg ook tot stand.”

“Uit zowel de gesprekken die ik heb gevoerd met voorzitter Ramiro Griffith als uit de overeenkomst zijn we gegaan voor een langere periode met het behalen van het WK 2026 als hoofddoel”, geeft Bicentini aan. “Ik had een enorm goed gevoel bij de afspraken die we met elkaar gemaakt hadden. Op 22 augustus 2022 ben ik dan ook met veel energie begonnen.”

Vorige week liet Bicentini weten dat de rechter tijdens de eerste zitting, op 2 oktober 2023, de partijen had gevraagd om er eerst onderling uit te komen. Dat is niet gelukt, waardoor de rechter het geschil heeft beslecht. De rechter bepaalde dat de trainer recht heeft op een volledige uitbetaling van zijn afspraken in zijn contract.

Beschuldigingen van de FIFA

“Zoals bij velen bekend is, staat het bestuur van de FFK momenteel erg onder druk. Zowel vanuit de verenigingen is er veel ongenoegen over het functioneren van het bestuur, maar ook heeft de FIFA recentelijk in een brief het bestuur van de FFK beschuldigd van slecht financieel beheer, zwakke controleomgeving, gebrek aan capaciteit, hoge belangenconflicten, in het bijzonder binnen het directiecomité, en het ontbreken van effectief bestuur.”

De oud- bondscoach vervolgt: “Ik kan hier alleen maar aan toevoegen dat het bestuur mij tot twee keer toe op een zeer onprettige manier heeft behandeld, nadat ik tot twee keer toe op dubieuze gronden werd ontslagen. De eerste keer in 2020 moest ik na prima resultaten met het Curaçaose team uit de media vernemen dat ik plaats moest maken voor Guus Hiddink. De tweede keer op 30 juli 2023 kreeg ik zonder enige vorm van evaluatie, via een kil telefoontje van de vicevoorzitter Sharetti Bryan, te horen dat ik na vijf wedstrijden het veld kon ruimen.”

Bicentini speelde eerder dit jaar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië.

De uitleg die Bicentini van de vicevoorzitter kreeg was kort. “Het besluit was gebaseerd op statistieken: vier gespeeld en vier verloren, waaronder van toplanden als Canada en van de kersverse wereldkampioen Argentinië. En op basis van de uitschakeling voor de Gold Cup in de eliminatieronde tegen St. Kitts en Nevis. Op basis daarvan heeft het bestuur met meerderheid van stemmen het besluit genomen om mij, voor de tweede keer in drie jaar te ontslaan.”

“Ik heb een dag later een brief ontvangen met de bevestiging daarvan. Dit terwijl er een commitment en overeenkomst voor vier jaar was afgesproken en de voorzitter Ramiro Griffith notabene zelf nog aangaf vooral samen eensgezind toe te willen werken naar het WK van 2026. Dat was de absolute doelstelling van onze vierjarige overeenkomst.”

Het ontslag kwam voor Bicentini dan ook ‘als een volkomen verrassing’. “Want als je nog geen jaar geleden in zeer goed overleg met de voorzitter Ramiro Griffith, een overeenkomst sluit voor een periode van vier jaar dan kan het toch niet afgelopen zijn na vijf wedstrijden zonder enige vorm van contact of evaluatie? Dan moet er haast wel iets anders aan de hand zijn.”

“In de overeenkomst staat duidelijk dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt”, aldus Bicentini. “Ik heb direct na de teleurstellende wedstrijd tegen St. Kitts en Nevis het bestuur om een evaluatie gevraagd. Na de wedstrijd tegen St.Kitts en Nevis heb ik voorgesteld om naar Curaçao komen om met het bestuur en de voorzitter mijn evaluatie, een analyse van wat afgelopen jaar goed ging en beter zou moeten, te presenteren en bespreken, maar ik kreeg te horen dat ik niet naar Curaçao hoefde te komen om mijn evaluatie te bespreken, maar of ik deze wel voor 25 juni naar het bestuur wilde sturen, en dat heb ik gedaan. Daar heb ik helemaal geen reactie op gekregen.”

Bicentini had naar eigen zeggen graag samen met het bestuur willen evalueren om er weer sterker uit te komen met WK 2026 kwalificatie als einddoel. “In de evaluatie die ik heb gemaakt heb ik mijn analyses inclusief verbetervoorstellen opgeschreven die ik graag met het bestuur had willen bespreken. Op basis van die evaluatie heb ik verbeterpunten aangegeven en een actielijst voor het komend jaar gemaakt. Dit alles had ik graag willen bespreken. Hetgeen ook logisch zou zijn, gelet op onze lange termijn doelstelling.”

De basiself van Curaçao voorafgaand aan het bijzondere oefenduel met Argentinië.

Plotseling ontslag

Bicentini herhaalt dat ontslag ‘uit het niets kwam en gebaseerd was op bijna niets’. “De verloren wedstrijden hebben allemaal een verhaal en kunnen gebeuren in een opbouwfase. Mijn voorgangers hebben steken laten vallen in teamspirit en eenheid binnen het team. Daar ben ik het afgelopen jaar tegenaan gelopen en zou daar veel energie in gaan steken komende jaren. Curaçao heeft met mijn voorgangers de mogelijkheid gehad om zich rechtstreeks te kwalificeren via de poulefase voor de Gold Cup, maar dit nagelaten. Ook dat kan gebeuren.”

“In de extra eliminatiefase die in het leven was geroepen, ging onze wedstrijd tegen St. Kitts en Nevis de mist in. Eén wedstrijd die we eigenlijk hadden kunnen en moeten winnen. Een tegenslag voor mij en het hele team. Maar met het WK 2026 voor ogen kunnen we hiervan leren en hadden we hier alleen maar sterker van kunnen worden.”

Naar aanleiding van zijn verrassende ontslag op 30 juli had Bicentini vele vragen. “Waarom wilde de FFK mij terug, en wel voor een periode van vier jaar? Waarom was er geen wederzijdse evaluatie na één jaar? Waarom niet samen bouwen aan een nieuw sterk Curaçaos team met bijbehorende organisatie op basis van de geconstateerde verbeterpunten? Waarom zonder enige vorm van contact een telefoontje van de vicevoorzitter Sharetti Bryan dat het bestuur met meerderheid van stemmen heeft besloten om mijn overeenkomst te stoppen op basis van vijf verloren wedstrijden? Waarom houdt de voorzitter Ramiro Griffith zich afzijdig in alles en geen enkele communicatie, al drie maanden niet? Hij is degene die mij heeft benaderd om terug te komen.”

Kort Geding

“Na beide ontslagen heb ik via een kort geding mijn gelijk moeten halen”, vertelt Bicentini. “En in beide gevallen heeft de rechter mij in het gelijk gesteld.” In zijn verklaring stak de ex-bondscoach zijn liefde voor Curaçao, de Curaçaoënaars en het Curaçaose voetbal niet onder stoelen of banken.

Voor het zittende FFK-bestuur heeft hij echter geen goed woord over. “Ik heb aan den lijve ondervonden dat het bestuur van de FFK niet capabel is om de voetbalbond aan te sturen en ben het ook voor een groot gedeelte eens met de beschuldigingen die de FIFA heeft geuit en de zorgen die de clubs hebben uitgesproken. Het is tijd voor bestuurlijke veranderingen, waar gezocht moet worden naar een team van competente, betrokken en bevlogen bestuurders, die het Curaçaose voetballandschap structureren en professionaliseren. Dat verdient dit land en iedereen die op Curaçao van voetbal houdt.”

Dramatische start Nations League

Onder interim-bondscoach Dean Gorré is Curaçao er niet in geslaagd het tij te keren. Het Antilliaanse eiland ging vrijdagavond in de Nations League van de CONCACAF onfortuinlijk met 1-2 onderuit tegen Gold Cup-finalist Panama. Daardoor is Curaçao na drie duels in het landentoernooi nog altijd puntloos. Komende woensdag staat er een thuiswedstrijd tegen Trinidad & Tobago op het programma.