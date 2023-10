‘Ik ben een jonge speler en moet leren om mezelf niet zo te laten zien’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 12:00 • Wessel Antes

Million Manhoef is deze interlandperiode opnieuw opgeroepen door Michael Reiziger voor de twee EK-kwalificatieduels van Jong Oranje. De 21-jarige vleugelspits van Vitesse neemt het met het Nederlandse beloftenelftal op tegen de leeftijdsgenoten van Georgië (0-3 winst) en Gibraltar. In aanloop naar die wedstrijden sprak Manhoef in Zeist met Voetbalzone. Over de matige seizoensstart van Vitesse, zijn afgeketste transfer naar AZ en het spelen onder Reiziger.

Door Wessel Antes en Lex Overbeek

Vitesse verloor maar liefst vijf van de eerste acht Eredivisie-wedstrijden en staat met zeven punten op de elfde plaats van de ranglijst. Waar Manhoef vorig seizoen goed was voor 9 doelpunten en 5 assists, mocht hij tot dusver pas eenmaal een treffer noteren. “Ik heb sowieso een valse start gehad. Ik denk niet dat dit mijn beste seizoensstart is geweest. Ik heb wat last gehad van blessures en ook met het team ging het moeilijk. Ik denk dat het de afgelopen weken wel alweer beter gaat”, aldus de pijlsnelle aanvaller.

In de afgelopen transferzomer werd Manhoef hevig gelinkt aan een transfer naar AZ. Dat die overstap niet heeft plaatsgevonden heeft geen invloed gehad op zijn prestaties, zo beweert hij. “Dat wil ik niet zeggen. Ik snap dat men dat van buitenaf zo kan zien, want er werd veel over mij gepraat en op mij gelet. Toevallig speelde ik toen tegen Volendam een slechte wedstrijd, ook omdat ik niet had moeten spelen vanwege een blessure aan mijn lies. Ik ben natuurlijk een jonge speler. Daar moet ik van leren, dat ik mezelf niet zo moet laten zien.”

Jong Oranje

Hoewel de interlandperiodes elkaar snel opvolgen, is Manhoef blij om terug te zijn bij Jong Oranje. “Het is altijd leuk om de jongens weer te zien. We hebben een nieuwe groep, dus ik denk ook dat het goed is om elkaar vaker te zien. Daardoor kunnen we aan elkaar wennen en een goede basis neerzetten. De afgelopen interlandperiode was goed en ik denk dat we zo door moeten gaan. Blijven leren van elkaar, en elkaar beter leren kennen.” Manhoef staat momenteel op zes interlands voor Jong Oranje, waarin hij goed was voor twee treffers.

Waar Manhoef tijdens het teleurstellende jeugd-EK van Jong Oranje nog een van de jongste spelers was in de selectie, behoort hij in de nieuwe lichting aan talenten tot de oudere garde. “Grappig hoe dat kan veranderen in twee maanden. Dat is ook wel leuk, ik ben nu wat ouder. Met sommige jongens heb ik al veel wedstrijden gespeeld en met anderen nog niet, maar bij Jong Oranje is het leuk omdat je allemaal een beetje gelijk bent. We zijn allemaal jong en willen van elkaar leren. Ik probeer iedereen scherp te houden en dat verwacht ik ook van anderen naar mij toe.”

Reiziger

De KNVB stelde Reiziger aan als vervanger van Erwin van de Looi, die Manhoef in maart van dit kalenderjaar liet debuteren in Jong Oranje. De werkwijze van de kersverse trainer bevalt de linkspoot nu al. “Hij is gewoon duidelijk in wat hij wil en heeft het snel voor elkaar gekregen dat iedereen begrijpt wat hij moet doen. Dat zag je denk ik al terug in de eerste wedstrijden en ik ben benieuwd hoe dat nu weer gaat zijn. Hij komt sowieso over als een goede man, dus het is zeker fijn om hem als trainer te hebben.”