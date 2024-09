Ihattaren én RKC Waalwijk komen met eerste reactie op verrassende transfer

Mohamed Ihattaren heeft gereageerd op zijn transfer naar RKC Waalwijk. De 22-jarige voetballer is weer voetballer nadat hij deze donderdag een eenjarig contract tekende bij de hekkensluiter van de Eredivisie.



Ihattaren is blij met zijn keuze voor RKC. "Ik ben dankbaar dat RKC Waalwijk mij de kans geeft weer actief te zijn als voetballer en mezelf bezig te houden met hetgeen ik het liefste doe", zegt hij op de clubsite van de Eredivisionist.



"De gesprekken met Mo Allach en Henk Fraser gaven mij het warme gevoel waar ik naar opzoek was. Ik kijk er dan ook naar uit aan te sluiten bij de groep en de club te helpen zich wederom te handhaven in de eredivisie dit seizoen."



Mo Allach, technisch directeur bij RKC, geeft aan dat de club Ihattaren de ruimte geeft om terug te keren als voetballer en zijn carrière een positief vervolg te geven. "Binnen RKC Waalwijk staat de mens centraal en we hebben er alle vertrouwen in dat hij voor ons van toegevoegde waarde zal zijn."



"Het past in de filosofie van de club om spelers die om wat voor redenen dan ook uit een moeilijke fase van hun loopbaan komen, op te nemen binnen onze familie met als doel elkaar te helpen", vervolgt Allach. "Met Mo voegen we bovendien een creatieve middenvelder toe aan onze spelersgroep."



RKC is het nieuwe seizoen dramatisch begonnen en wist nog geen enkel punt te verzamelen uit de eerste vijf wedstrijden. Slechts twee keer wist de ploeg van Henk Fraser het net te vinden. Komend weekend wacht de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.



Allach ziet de toekomst ondanks de matige seizoenstart rooskleurig tegemoet. "Met de komst van Ihattaren én het feit dat zowel Richard van der Venne, Silvester van der Water en Faissal Al Mayzani op de weg terug zijn, krijgt onze selectie meer body."