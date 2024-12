Igor Paixão staat op als Feyenoord hem nodig heeft tegen taai RKC Waalwijk

Feyenoord heeft zaterdagavond met enige moeite afgerekend met hekkensluiter RKC Waalwijk. De Rotterdammers werkten een vroege achterstand weg en stapten uiteindelijk met een 2-3 zege van het veld in het natte Noord-Brabant. De ploeg van trainer Brian Priske staat met 32 punten uit 15 duels op plaats vier in de Eredivisie. Het gat met koploper PSV bedraagt tien punten.

Timon Wellenreuther is voorlopig weer de nummer één onder de lat bij Feyenoord en houdt Justin Bijlow op de bank. Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal vormden de defensie. Aanvoerder Quinten Timber stuurde zijn manschappen vanuit het middenveld aan. Daar werd de Oranje-international vergezeld door Hwang In-beom en nummer 10 Antoni Milambo. Santiago Gimenez had na 2,5 maand weer een basisplaats en werd voorin geflankeerd door Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

Feyenoord trok direct het initiatief naar zich toe. Het was echter RKC dat de ban brak na tien minuten spelen. Richonell Margaret stuurde Oskar Zawada weg, waarna de spits de uitkomende Wellenreuther verschalkte: 1-0. Uit een check bij de VAR bleek dat Zawada geen buitenspel stond, waardoor de verrassende voorsprong voor laagvlieger RKC bleef staan.

RKC leek de zaken goed voor elkaar te hebben, maar toch kwam Feyenoord halverwege de eerste helft langszij. Na goed voorbereidend werk van Paixão tikte de mee opgekomen Hancko de bal in de korte hoek langs doelman Jeroen Houwen, al bleek het uiteindelijk een eigen doelpunt van Yassin Oukili te zijn. De RKC-keeper voorkwam luttele minuten later met zijn benen dat Gimenez de tweede Rotterdamse treffer kon binnenschieten. Kort voor rust was er tegenslag voor RKC: Dario Van den Buijs moest geblesseerd en met tranen in de ogen het veld verlaten.

Geen voorsprong voor Feyenoord halverwege, maar dat bleek slechts een kwestie van tijd te zijn. Houwen kon een schuiver van buiten de zestien van Hadj Moussa niet uit de rechterbenedenhoek tikken: 1-2. Kort daarna voorkwam Houwen met zijn hak dat Hancko zijn tweede treffer van de avond kon produceren. Feyenoord was duidelijk de bovenliggende partij in de beginfase na rust.

Priske besloot om Gimenez na een uur naar de kant te halen, ook met het oog op het Champions League-duel met Sparta Praag van woensdag. Calvin Stengs loste Antoni Milambo af op het Rotterdamse middenveld. Feyenoord wilde de wedstrijd in Waalwijk in het slot gooien, maar RKC weigerde zich gewonnen te geven en zocht in de laatste twintig minuten nadrukkelijk het doel van de bezoekers op.

Denilho Cleonise had pech met een knal op de paal en Wellenreuther redde fraai op een schot van invaller Reuven Niemeijer. In minuut 72 was het alsnog raak: een corner van Cleonise werd van dichtbij binnengekopt door Oukili, die daarmee zijn eigen doelpunt ongedaan maakte. Vreugde bij RKC, dat slechts twee minuten kon genieten van de gelijkmaker. Paixão maakte zich vrij in de drukke zestien van de Waalwijkers en krulde de bal knap in de rechterbenedenhoek: 2-3.

Houwen hield RKC daarna op de been door Bart Nieuwkoop van scoren af te houden. Priske bouwde ondertussen zekerheid in door Ramiz Zerrouki in te brengen voor de andermaal belangrijke Hadj Moussa. Henk Fraser gooide Michiel Kramer en Mohamed Ihattaren in de slotfase voor de leeuwen. Het tweetal kon de elfde nederlaag van het seizoen van de hekkensluiter echter niet voorkomen, al raakte Zawada nog de paal op aangeven van Ihattaren.