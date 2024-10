‘Iedere keer als ik het Oranje-shirt aantrek, voelt dat als een droom’

Denzel Dumfries maakte vrijdag tegen Hongarije alweer zijn achtste treffer in het shirt van het Nederlands elftal. Een opvallend hoog aantal voor een verdediger. In gesprek met Voetbal International zoekt de rechtsback naar een verklaring voor zijn hoge rendement in Oranje.

Een nederlaag dreigde tegen Hongarije na de 1-0 achterstand en de rode kaart voor Virgil van Dijk, ware het niet dat Dumfries nog op het veld stond. De rechtervleugelverdediger, die altijd levert in het Oranje-shirt, kopte een vrije trap van Cody Gakpo snoeihard binnen: 1-1. Het betekende alweer zijn achtste interlandtreffer in zijn 61e optreden.

“Het is iets om trots op te zijn. Ik weet ook niet precies waarom”, gaat Dumfries in op zijn hoge rendement. Naast de acht doelpunten leverde hij ook nog eens dertien assists. Misschien, en je mag ‘t wellicht niet zeggen, maar iedere keer als ik dat oranje shirt aantrek, voelt dat als een droom, een eer.”

Bij Inter ziet het er momenteel minder rooskleurig uit voor Dumfries. Daar moet hij wekelijks vechten om een basisplaats af te dwingen, wat hem minder vaak lukt dan hem lief is. “Het shirt van Internazionale is ook prachtig en om te koesteren hoor, maar in het tenue van Nederland haal ik op een of andere manier een hoger rendement.”

Het Nederlands elftal scoort de laatste tijd nauwelijks meer uit hoekschoppen. Daarom werd er de afgelopen tijd veel getraind op standaardsituaties, zo onthult Dumfries. “Tijdens het EK kregen we op dat vlak kritiek te verwerken en ook Hongarije kreeg een grote kans uit een standaardsituatie.”

“Die moet ik nog wel even terugzien om te kunnen bepalen wat we daar nou niet goed deden”, gaat de 28-jarige Rotterdammer verder. “Die bal ging tegen de paal, maar Virgil (van Dijk, red.) en ik doken ervoor en Bart (Verbruggen, red.) lag in de goede hoek.”

“Aanvallend kunnen we ook wel meer halen uit corners en vrije trappen”, is Dumfries van mening. In Boedapest kopte hij dus wel raak uit een vrije trap van Gakpo. “Cody heeft een geweldige trap, dus wist ik dat ik gewoon moest gaan lopen”, blikt hij terug op zijn doelpunt. “Ik kon ‘m gelukkig binnenkoppen.”