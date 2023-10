Ibrahim Afellay ziet ‘bron van onrust’ in de selectie van Ajax

Zondag, 1 oktober 2023 om 23:25 • Mart van Mourik

Ibrahim Afellay is niet tevreden over de prestaties van Josip Sutalo tegen RKC Waalwijk. De centrumverdediger van Ajax ging zeker in het eerste bedrijf van het gestaakte duel enkele keren opzichtig de fout in en Afellay vraagt zich in de uitzending van Studio Voetbal af of er nog wel rek zit in de kwaliteiten van Sutalo.

“Het is niet aan de laatste wedstrijden te zien dat Sutalo een speler is om blij mee te zijn, zoals Maurice Steijn dat zei. Tegen RKC Waalwijk was hij echt een bron van onrust achterin”, zo zegt Afellay, die beelden laat zien waarin de centrumverdediger in het eerste halfuur minimaal vier keer op zeer gevaarlijke plekken de bal inleverde. “Of hij beter kan dat dit? Nou, je zou het niet zeggen.”

Pierre van Hooijdonk vermoedt dat het gebrek aan vastigheid in de opstelling een negatieve impact heeft op het veldspel van Sutalo. “Wat je wel ziet is dat hij weer met iemand anders naast zich speelde. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een groot verschil maakt.” Steijn koos er namelijk voor om Jorrel Hato naar de linksbackpositie te schuiven en Gastón Ávila in het hart van de verdediging te posteren. Die wijziging kan Afellay overigens wel enigzins begrijpen.

“Ik snap wel dat Steijn nog niet de ideale samenstelling heeft gevonden, dat is wel duidelijk. Hij is nog niet tevreden over de linksbackpositie. Onder John Heitinga heeft Hato veel wedstrijden als linksback gespeeld, dus ik begrijp wel dat Steijn hem daar wil proberen. Maar tegen RKC vond ik niet dat zijn fouten iets te maken hadden met degene die naast hem speelt. Dit zijn gewoon hele simpele ballen die hij inlevert”, besluit de analyticus.