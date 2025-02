Ibrahim Afellay spot onbekende maar absolute parel in de Eredivisie: ‘Weinig die doen wat hij doet’

Ibrahim Afellay heeft zaterdagavond met genoegen gekeken naar het Eredivisie-duel tussen Willem II en FC Groningen (1-3) en dat kwam door één speler in het bijzonder.

Al na 21 minuten spelen stond er een marge van drie voor de noorderlingen op het scorebord. Dave Kwakman, Stije Resink en Tika de Jonge verzorgden de doelpuntenproductie, maar een andere speler van Groningen viel wat Afellay betreft écht op: Luciano Valente.

“Echt een hele interessante speler”, verzekert de oud-middenvelder bij NOS Studio Voetbal. “De 0-1 is eigenlijk op zijn conto. Hij was dus direct betrokken bij twee goals (Valente was aangever bij de 0-2, red.).”

Imago

“Je ziet gewoon dat hij heel goed kan voetballen”, analyseert Afellay, terwijl hij beelden van de creatieve nummer 10 bekijkt. “Hij raakt niet in paniek met veel mensen om zich heen.”

“Er zijn weinig spelers die dit soort dingen nog doen. Hij is heel creatief en behoudt daarbij het overzicht.”

Valente is een van de vele spelers van de Trots van het Noorden die afkomstig is uit eigen kweek. “Het is een Groningse jongen uit de opleiding van FC Groningen, dus zo zie je maar dat er ook nog steeds veel talent rondloopt in Nederland. We moeten dus ook vaker naar de opleiding kijken in Nederland”, adviseert Afellay.

