VZ Team van de Week: FC Utrecht domineert; twee spelers van Ajax

Speelronde 23 van de Eredivisie zit erop. Ajax werd opnieuw de grote winnaar van het weekend na puntenverlies van PSV, FC Utrecht en Feyenoord. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Utrecht was zaterdagavond dicht bij een uitzege op PSV (2-2). Doelman Vasilis Barkas was de absolute uitblinker in het elftal van trainer Ron Jans. Ook zijn teamgenoten Mike van der Hoorn en Paxten Aaronson veroverden een plaatsje in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Uitgelicht

Jorrel Hato verkeert al weken in uitstekende vorm bij Ajax. Tegen Heracles Almelo (4-0 winst) gaf de Rotterdamse linksback zondag twee assists, waardoor zijn seizoenstotaal in de Eredivisie inmiddels op zes staat.

Luciano Valente is het creatieve brein van FC Groningen. De aanvallende middenvelder liet zich tegen Willem II niet alleen zien met zijn slimme loopacties, maar gaf ook nog eens een afgemeten voorzet die door Stije Resink werd afgerond.

Het VZ Team van de Week: Vasilis Barkas (FC Utrecht); Bart van Rooij (FC Twente), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Jan Van den Bergh (NAC Breda), Jorrel Hato (Ajax); Tika de Jonge (FC Groningen), Davy Klaassen (Ajax), Luciano Valente (FC Groningen); Alireza Jahanbakhsh (sc Heerenveen), Sam Lammers (FC Twente), Paxten Aaronson (FC Utrecht).