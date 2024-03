Ian Maatsen maakt in Berlijn zijn eerste doelpunt namens Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag een zege geboekt op FC Union Berlin. In de Duitse hoofdstad was BVB met 0-2 te sterk voor de thuisploeg. Karim Adeyemi zorgde met een prachtige treffer voor de openingstreffer. Ian Maatsen maakte zijn eerste in dienst van die Borussen. Donyell Malen was geschorst voor het treffen in Berlijn.

De eerste grote kans van het duel werd gecreëerd door Union. Lucas Tousart ontving een pass met de hak van Kevin Volland in de zestien en haalde meteen uit, maar zag zijn poging voorlangs schieten.

De eerste grote kans voor Dortmund diende zich aan in de 35e minuut. Een hoekschop werd doorgekopt door Adeyemi, waarna Nico Schlotterbeck bij de tweede paal leek in te kunnen tikken. Union-doelman Fredrik Rønnow bracht echter op de lijn fantastisch redding op de inzet.

De Nederlander verovert goed de bal en maakt zijn eerste goal in dienst van Borussia Dortmund ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga pic.twitter.com/pyy2iaU4jp — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 2, 2024

Diezelfde Rønnow had luttele minuten later weer een geweldige reflex in huis. Maatsen haalde van afstand uit en zijn poging werd door Julian Brandt van richting veranderd, waardoor Rønnow op het verkeerde been gezet leek. De Deense sluitpost veranderde echter snel van richting en hield zijn doel knap schoon.

Vlak voor rust moet Rønnow alsnog vissen. Adeyemi ontving de bal aan de zijkant van de zestien, dribbelde à la Arjen Robben naar binnen en schoot met links raak via de onderkant van de lat: 0-1.

In de tweede helft kreeg Volland een opgelegde kans op de gelijkmaker. De bal belandde in de kluts voor de voeten van de Duitse spits, maar hij schoot van heel dichtbij recht op Dortmund-keeper Alexander Meyer op.

Vlak daarna kwam Yorbe Vertessen binnen de lijnen. De voormalig PSV’er wist zijn stempel niet te drukken en Union werd niet echt gevaarlijk in het restant van de wedstrijd. In de slotfase van de wedstrijd snoepte Maatsen de bal af van de laatste man en faalde vervolgens niet: 0-2. Door de overwinning behoudt Dortmund de vierde plaats in de Bundesliga. Union blijft veertiende.



