Ian Maatsen laat Chelsea en Dortmund weten waar hij na de zomer wil voetballen

Ian Maatsen wil bij Borussia Dortmund blijven, dat verzekert de Duitse tak van Sky Sport. Maatsen heeft het erg naar zijn zin in Duitsland en heeft Chelsea al geïnformeerd over zijn wens.

Maatsen vertrok afgelopen winter op huurbasis naar Dortmund, waar de Nederlandse linksachter sindsdien veel indruk maakt. Hij droeg tot dusver zeventien keer het shirt van BVB. Hij maakte twee doelpunten en gaf twee assists.

Zijn memorabelste optreden voor Dortmund was ongetwijfeld afgelopen dinsdag, toen de Duitse club het in de kwartfinale van de Champions League opnam tegen Atlético Madrid.

In Madrid werd Dortmund met 2-1 verslagen, maar in de return draaiden die Schwarzgelben het volledig om. Mede dankzij een fraai doelpunt van Maatsen wist Dortmund met 4-2 te winnen.

Maatsen heeft het enorm naar zijn zin bij de huidige nummer vier van de Bundesliga en wil dus graag blijven. Dankzij het behalen van de halve finale van de Champions League, heeft Dortmund wellicht wat geld te besteden komende zomer.

Dat moet ook wel, want de 21-jarige linksachter heeft een afkoopclausule van tussen de 35 miljoen en 40 miljoen euro in zijn contract laten opnemen.

De in Vlaardingen geboren verdediger houdt ook nog altijd hoop op een plekje in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Quilindschy Hartman was de gedoodverfde kandidaat voor de linksachterpositie, maar hij heeft zijn kruisband gescheurd en kan niet in actie komen op het EK.



