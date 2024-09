Ian Maatsen en vriendin Emely Tuinder verwachten eerste kindje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ian Maatsen en zijn vriendin Emely Tuinder, die hun eerste kindje verwachten.

Dat maakt het liefdeskoppel bekend via een gezamenlijke post op Instagram. “Liefde en geloof brachten ons deze kleine zegening”, schrijven de twee. Voetballers als Micky van de Ven, Ryan Flamingo en Anthoni Milambo reageren met hartjes onder de post.

Het was een hectische zomer voor Maatsen. Hij was al met zijn vriendin op vakantie in Griekenland, toen hij plots een belletje kreeg van Ronald Koeman dat hij zich aan mocht sluiten bij de EK-selectie.

Maatsen speelde vervolgens geen minuut voor Oranje op het eindtoernooi, maar verdiende op basis van zijn sterke tweede seizoenshelft bij Borussia Dortmund wel een miljoenentransfer naar Aston Villa. Daar gaat hij momenteel de concurrentiestrijd aan met Lucas Digne.