Huwelijk FC Groningen en Kevin van Veen gaat als een nachtkaars uit

Er is geen toekomst meer voor Kevin van Veen bij FC Groningen. De 33-jarige spits traint al een maand met de beloften, in afwachting van een transfer. Het huwelijk tussen Groningen en Van Veen gaat zo als een nachtkaars uit. Dat terwijl hij vorig jaar nog met zoveel bombarie werd binnengehaald.

Toen Groningen vorig jaar degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, was er maar één missie: zo snel mogelijk weer promoveren. De man aan wiens hand dat moest gebeuren was Van Veen.

De spits had het seizoen daarvoor alles aan banden geschoten bij Motherwell, en werd geacht dat ook wel op de Nederlandse velden te kunnen. Niets bleek minder waar.

In de eerste seizoenshelft wilde het niet vlotten bij Groningen, en Van Veen was daar mede debet aan. De Eindhovenaar scoorde maar moeilijk en verloor op een gegeven moment dan ook zijn basisplaats.

Naarmate dat was gebeurd draaide het wonderwel om bij de ploeg van Dick Lukkien. Groningen begon weer te winnen, en Van Veens rol was wel uitgespeeld.

Van Veen werd verhuurd aan Kilmarnock, in de hoop zijn scoringsdrift weer te hervinden. In dertien duels wist hij echter niet één keer het net te vinden. Van Veen kreeg er zelfs maar één keer een basisplaats, in de beker tegen derdeklasser Cove Rangers. Het heeft Groningen niet kunnen overtuigen hem een tweede kans te geven.

Technisch manager Art Langeler meldt aan ESPN dat Van Veen al een maand met de Onder 21 meetraint. Een geïnteresseerde club heeft zich vooralsnog niet gemeld. Wel zou er belangstelling zijn, al moet deze zich nog concretiseren. Van Veen, die in het verleden ook uitkwam voor onder meer TOP Oss en SC Cambuur, kwam in zijn enige halfjaar in de Euroborg tot vijftien wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde.

