Huurling van PSV maakt grote indruk: ‘Zou voor Twente een goede optie zijn’

Journalist Tijmen van Wissing geeft hoog op van Fredrik Oppegård. De 21-jarige verdediger wordt sinds de winter door Heracles Almelo gehuurd van PSV en kan komend seizoen mogelijk zijn heil ergens anders zoeken. Collega-verdediger Sven Sonnenberg kan Van Wissing daarentegen minder bekoren.

Na vijf competitieduels zonder zege bleken de Friezen afgelopen zondag op Erve Asito te sterk voor Heracles Almelo (0-2). De schlemiel aan de kant van de thuisploeg was Sonnenberg, die met een blunder de openingstreffer van Ché Nunnely inleidde.

De centrumverdediger wilde de bal terugspelen op zijn doelman, maar deed dat veel te zacht. De gewiekste Nunnely profiteerde optimaal en prikte de bal langs Michael Brouwer.

"Als Sonnenberg in de een-tegen-een komt, met Nunnely die in zijn nek hijgt... Hij kan de deur niet dichtgooien", zegt Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. “Het is een van de meest beperkte voetballers van de Eredivisie. Deze jongen zat op de bank in de Keuken Kampioen Divisie.”

Jan van Staa, die eveneens aanwezig is in de podcast, vond ook Jizz Hornkamp tegenvallen in het duel met Heerenveen. “Ik heb maar één momentje van hem gezien. Die had er ook in gemoeten”, doelt Van Staa op een kans in de 79ste minuut, waarbij de spits vrij voor doelman Mickey van der Hart werd gezet na een fraaie steekpass van Ajdin Hrustic. “Dat was wel een mooi balletje van Hrustic.”

Van Wissing vult aan: “Daar moeten we Van de Looi echt credits voor geven. Een geweldige aankoop, net als Oppegård. Als Twente zou ik zeggen: achter Salah-Eddine, met zoveel Europese wedstrijden, dan zoek je toch een linkervleugelverdediger? Je leest dan over de interesse van Twente in Schalke 04-verdediger Thomas Ouwejan. Ik durf het ook wel aan met Oppegård. Misschien hetzelfde type als Salah-Eddine, maar echt goed", aldus Van Wissing.

Oppegård speelde sinds zijn winterse komst elf duels voor Heracles. Namens Jong PSV kwam hij tijdens de eerste seizoenshelft tot twaalf optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Peter Bosz deed één keer een beroep op de Noors jeugdinternational, die nog tot medio 2025 vastligt in Eindhoven. In het Champions League-duel met Arsenal (1-1) mocht Oppegård een minuut voor tijd invallen.

