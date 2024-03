Huijsen legt uit waarom hij voor een interlandcarrière bij Spanje heeft gekozen

Dean Huijsen koos er afgelopen maand voor om voor de nationale ploeg van Spanje uit te komen. Daardoor kan het achttienjarige toptalent niet langer wedstrijden voor het Nederlands elftal spelen. In gesprek met de Madrileense krant Marca legt Huijsen uit waarom hij heeft besloten om te switchen van voetballand.

De keuze van Huijsen zorgde enigszins voor gefronste wenkbrauwen, aangezien hij ruim een jaar geleden nog vol voor een interlandcarrière bij Oranje leek te gaan. “Thuis spreken we Nederlands en mijn hele familie komt uit Nederland, dus die keuze was niet moeilijk. Spanje was een optie, maar ik ben blij dat ik voor Oranje mag spelen”, zei hij destijds in gesprek met Voetbal International.

De Spaanse voetbalbond wist Huijsen vorige maand echter te verleiden om alsnog voor la Furia Roja uit te komen. De verdediger van Juventus, die sinds januari verhuurd wordt aan AS Roma, maakte afgelopen donderdag zijn debuut voor Jong Spanje in een vriendschappelijk duel met Slowakije (0-2 verlies).

In februari werd duidelijk dat Huijsen de Spaanse nationaliteit aangenomen heeft. “Ja, ik voel me echt Spaans. Ik ben erg blij dat ik deel uitmaak van het nationale team, omdat ik sinds mijn vijfde in Málaga ben opgegroeid”, laat de centrumverdediger weten.

“Ik droom ervan om met Spanje een prijs te winnen, en hopelijk ook met een club. Ik ben jong, maar op een dag zie ik mezelf daar wel staan. Ik ben achttien jaar oud en heb nog een lange weg te gaan, maar ik werk er elke dag voor.”

