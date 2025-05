'Met Pierre van Hooijdonk loopt het nooit lekker. Ik zie hem ook nooit'

Hugo Borst is niet meer on speaking terms met Pierre van Hooijdonk. De sportjournalist en schrijver vertelde dat maandagavond in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside.

Presentator Wilfred Genee wil van Borst weten wanneer hij voor het laatst flinke ruzie heeft gehad. De bargast moet er even over nadenken en komt dan tot een antwoord.

''Dat is alweer een tijdje geleden. Maar met Pierre (Van Hooijdonk, red.) loopt het nooit helemaal lekker. Maar die kom ik ook bijna niet tegen, joh'', benadrukt Borst enigszins nonchalant.

De frictie tussen Borst en Van Hooijdonk dateert uit 2014. Laatstgenoemde had destijds kritiek op het functioneren van Robin van Persie als spits van het Nederlands elftal op het WK van dat jaar. Van Persie was verbolgen door de kritiek van de analist en zei dat Van Hooijdonk 'lekker moest gaan golven'.

Volgens Van Hooijdonk was Borst de aanstichter van het relletje met Van Persie, zo zei hij in 2018 tegen Playboy. ''Voor mij was Hugo altijd meer dan een collega-journalist en ik was vrij goed met hem. Maar wat hij mij flikte toen in Studio Brazilië, was laf en achterbaks.''

''Het is prima als je met elkaar flink van mening verschilt, maar zo ga je niet om met een goede collega voor het oog van de camera. Die 'fittie' met Robin was een stiekem vooropgezet plannetje van Hugo, samen met Henk Spaan. Dat is ook later bevestigd door de direct betrokkenen'', sprak de oud-spits klare taal.

Op een verzoening hoeft Borst niet te rekenen. ''Ik ben helemaal klaar met hem. Hij springt mij iets te snel op een fiets van een ander. In zijn geval op een fiets met een Tweede Wereldoorlog-luchtje. Daarom heb ik bij de leiding van Studio Sport bedongen dat ik nooit meer met Hugo samen in een NOS-uitzending hoef te gaan zitten'', aldus Van Hooijdonk.

Borst vertelde onlangs in het Algemeen Dagblad over de ruzie die hij had met toenmalig bondscoach Bert van Marwijk in Studio Voetbal in 2009. Van Merwijk vertelde later aan Borst dat hij hem live op televisie 'een hoek had willen verkopen'.