Houding van Ajacied in het vliegtuig valt slecht bij fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Bergwijn, die het mikpunt van kritiek lijkt onder de fans van Ajax.

Woensdagmiddag postte de Amsterdamse club een aantal foto's op Instagram van de vlucht naar Polen, waar het donderdagavond aantreedt tegen Jagiellonia Białystok in de strijd om de Europa League. De reeks foto's wordt afgesloten met een beeld van Bergwijn uit het vliegtuig

De aanvoerder zit onderuitgezakt op zijn telefoon, met naast hem Brian Brobbey. De houding van Bergwijn zorgt bij de fans voor kritiek, zo blijkt uit de comments. "Die hele houding van Bergwijn, zie hem nou weer zitten", reageert een van hen.







Een ander: "Gelukkig heeft Bergwijn er zin in." Weer een ander: "Ziet er weer een partij gemotiveerd uit." Het is niet voor het eerst deze week dat de Ajax-fans het op Bergwijn hebben gemunt.











Afgelopen weekend tijdens de competitiewedstrijd tegen NAC Breda werd Bergwijn gapend in beeld gebracht door ESPN, waarna hij ook al een stortvloed aan negatieve reacties kreeg. Verwacht wordt dat de aanvaller tegen Jagiellonia Białystok op de bank begint.