Horrorscenario dreigt voor Duitse grootmacht: proflicentie kwijt bij degradatie

Het zijn zware tijden voor Schalke 04. De in verval geraakte Duitse topclub kent een dramatisch seizoen in de 2. Bundesliga, waar die Königsblauen terug te vinden zijn op plek vijftien. De ploeg van trainer Karel Geraerts (foto) staat slechts op basis van doelsaldo nog boven de streep. Degradatie uit de 2. Bundesliga zou betekenen dat Schalke zijn proflicentie zo goed als zeker kwijtraakt, zo schrijft Sky Sport. Dat heeft alles te maken met de schuld van 165 miljoen euro waar de club mee kampt.

Schalke degradeerde vorig seizoen op de laatste speeldag uit de Bundesliga. Dit seizoen verloopt eveneens dramatisch. Schalke won slechts zes van de negentien competitiewedstrijden, speelde tweemaal gelijk en verloor elf duels. Daarmee staat Schalke vijftiende met twintig punten. Eintracht Braunschweig en Hansa Rostock, de nummers zestien en zeventien, hebben hetzelfde aantal punten, maar een iets minder doelsaldo: beide clubs staan op -13, Schalke -9.

VfL Osnabrück staat vrij kansloos laatste met tien punten en lijkt zo goed als zeker te degraderen. Ook de nummer zeventien degradeert rechtstreeks, terwijl de club die zestiende eindigt naar de degradatie/promotie-play-offs moet. Dat Schalke in een neerwaartse spiraal zit, blijkt ook uit de uitslagen van de vorige weken.

Allereerst werd er verloren van Hamburger SV (2-0), dat nog wél volop meedoet om promotie naar de Bundesliga, waarna Schalke keihard ten onder ging tegen FC Kaiserslautern (4-1). Die meest recente nederlaag was schrijnend te noemen, daar Kaiserslautern zijn zeven competitiewedstrijden daarvoor allemaal verloor. Door de nederlaag is Kaiserslautern inmiddels over Schalke heen geklommen, terwijl ook FC Magdeburg de club uit Gelsenkirchen inmiddels is gepasseerd op de ranglijst.

Zodoende heerst er crisis bij Schalke, dat niet gek lang geleden nog een vaste deelnemer aan de Champions League was. De chaos bij de club kan nog een stuk groter worden als de club er niet in slaagt degradatie te voorkomen. "Volgens Sky-informatie is een S04-licentie voor de derde divisie in principe onmogelijk", schrijft Sky-journalist Robert Gherda.

"Een mogelijke degradatie zou gevolgen hebben die momenteel niet te overzien zijn, maar één ding is duidelijk: de club zoals die nu bestaat zou in het horrorscenario dood gaan." In dat geval zou Schalke een doorstart moeten proberen te maken op amateurniveau.

"Voor veel spelers zou degradatie echter geen groot probleem zijn, omdat in ieder geval de beter verdienende Schalke-professionals zeker een nieuwe club zullen vinden." Gherda stelt dat dit seizoen een kwestie van 'overleven' is voor Schalke. "Zonder twijfel: er zijn de afgelopen maanden en jaren meer fouten gemaakt bij Schalke dan er kunnen worden opgesomd, maar in de huidige situatie maakt dat niet uit."

"Het is nu belangrijk om de spelers te vinden die de enorme last kunnen dragen en op het veld kunnen presteren. Het gaat niet langer om het opbouwen van marktwaarde of het geven van speeltijd aan jonge spelers. Het draait allemaal om overleven voor een van de grootste voetbalclubs van Duitsland."

"Komende zaterdag gaat het tegen Braunschweig om veel meer dan drie punten. Geraerts moet elf spelers het veld op sturen die het respect van de fans zullen terugwinnen en laten zien dat er nog leven in de ploeg zit." Aanstaande zaterdag staat de mogelijk cruciale ontmoeting met nummer zestien Braunschweig op het programma.

