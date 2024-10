Hongaarse fans nemen massaal omstreden attribuut mee naar wedstrijd tegen Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond in de Nations League in een afgeladen Puskás Aréna in Boedapest een beladen uitwedstrijd tegen Hongarije. De supporters van Hongarije hebben massaal een omstreden attribuut meegenomen naar het stadion, zo meldt verslaggever Pascal Kamperman van ESPN.

"Het is ongelooflijk, we gaan terug in de tijd", zegt Kamperman in het programma ESPN Vandaag. De verslaggever staat op dat moment vlakbij de ingang van het stadion, dat plaats biedt aan ongeveer 67 duizend fans.

"Ik zie hier zoveel vuvuzela's", vervolgt Kamperman. "Ik dacht eigenlijk dat we er wel vanaf waren na het WK 2010 in Zuid-Afrika."

"Daarna hebben we het bij de Afrika Cup nog weleens meegemaakt, maar nu hier in Hongarije ook weer." De verwachting is dat de fans veel kabaal zullen maken met de toeter.

"Ik kan zeggen dat ze op een aantal fronten wel wat achterlopen hier in Hongarije, dus ook met het gebruik van vuvuzela's", knipoogt Kamperman.