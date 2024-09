Hommeles bij Paris Saint-Germain: absolute grootverdiener uit selectie gezet

Luis Enrique, trainer van Paris Saint-Germain, heeft Ousmane Dembélé niet opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Arsenal. Dat maakt de Franse topclub maandagochtend bekend via de officiële kanalen. Volgens RMC Sport heeft het niets te maken met een blessure.

PSG won afgelopen weekend met 3-1 van Stade Rennes. Na de wedstrijd kregen Dembélé en Enrique het aan de stok, waardoor de Spaanse oefenmeester heeft besloten de buitenspeler te schorsen wegens disciplinaire redenen.

Dinsdagavond staat het duel tussen Arsenal en PSG op het programma in de Champions League. Dembélé is dan niet van de partij bij de bezoekers, die wel weer een beroep kunnen doen op de van een blessure teruggekeerde Vitinha.

PSG kan tegen Arsenal ook nog geen gebruik maken van Presnel Kimpembe, Lucas Hernández en Gonçalo Ramos, die kampen met uiteenlopende blessures.

Arsenal mist dinsdag ook een handvol spelers. Takehiro Tomiyasu, Oleksandr Zinchenko, Kieran Tierney en Martin Ødegaard zijn niet beschikbaar voor manager Mikel Arteta. Ben White, Riccardo Calafiori en Mikel Merino zijn twijfelgevallen voor de aanstaande clash.

De 27-jarige Dembélé strijkt in Parijs liefst 11 miljoen euro per jaar op en is daarmee de best betaalde speler van PSG. Dit seizoen kan hij rekenen op een basisplaats onder Enrique, die hem nu tijdelijk straft.

Dembélé speelde dit seizoen al zeven wedstrijden namens PSG, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 60 miljoen euro.