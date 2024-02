Hoe een Rotterdamse jongen de grondlegger van het Paraguayaanse voetbal werd

William Paats Hantelmann, beter bekend als William Paats, werd geboren op 12 januari 1876 in Rotterdam. De jonge Paats is een sportfanaat, maar lijdt aan een ziekte in zijn luchtwegen en hierdoor emigreert hij op achttienjarige leeftijd naar Zuid-Amerika op doktersadvies. Hier veranderde zijn leven. Voetbalzone duikt in het bijzondere verhaal hoe een Rotterdammer de voetbalvader van Paraguay werd.

Un hombre trascendental en nuestra historia. Gran impulsor de la Fundaci√≥n de nuestro Club. El que nos di√≥ nuestra identidad franjeada ??????. Hoy celebramos el 148¬į aniversario del nacimiento de William Paats. pic.twitter.com/eSHtPJHkgI ‚ÄĒ Franjeado.com #OddEterno (@franjeado) January 12, 2024

De aanzet

Na enkele maanden in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires te hebben gewoond, vertrekt de familie Paats opnieuw, maar ditmaal naar de Paraguayaanse hoofdstad Asunción. Paats blijkt al op jonge leeftijd een intelligente jongen en gaat werken als handelsdeskundige, boekhouder en vertaler, maar bovenal is hij een echte sportliefhebber. Hij merkt dat de Paraguayanen een flink gebrek aan lichamelijke beoefening hebben en neemt een voetbal mee vanuit zijn oudere woonplaats Buenos Aires. Hij gaat aan de slag als gymdocent en begint voetbal te onderwijzen aan de studenten van een lokale school. Voetballen kunnen de Paraguayanen al snel best aardig en de populariteit stijgt direct. Het succes geeft Paats de aanzet tot de oprichting van de allereerste voetbalclub van het land, Olimpia, voluit Club Olimpia Asunción. Hier blijft het echter niet bij want in de jaren hierna richt hij de Paraguayaanse voetbalbond op en introduceert hij tal van andere sporten in het land zoals tennis, roeien en cricket.



Olimpia

De naam Olimpia wordt niet toevallig gekozen. Paats’ eerste echtgenote is de Paraguayaanse Olimpia Martina Rodríguez. Zelf heeft Olimpia de successen van de voetbalclub niet mee kunnen maken, want ze sterft al in 1903, maar haar voornaam is voor altijd verbonden met de successen die de club uiteindelijk zou beleven. Olimpia ontpopt zich tot dé voetbalclub van Paraguay. De bijnaam die Olimpia heeft is Rey de Copas, oftewel Koning van de Bekers. Het is een verwijzing naar de 46 titels die Olimpia in haar prijzenkast heeft pronken. Hoewel het eerste landskampioenschap van Paraguay al in 1906 wordt gespeeld, wordt de Liga Paraguaya pas een profcompetitie vanaf 1941. Ook heeft Olimpia de langste kampioensreeks achter haar naam want tussen 1977/78 en 1982/83 werd de club onafgebroken landskampioen.

Vanaf 2008 is de Paraguayaanse competitie opgesplitst in twee seizoenshelften. De zogeheten Apertura en de Clausura. Sinds deze invoering heeft Olimpia de Apertura twee keer gewonnen en de Clausura zes keer, waarvan de laatste in 2022. De winnaars van iedere seizoenshelft spelen tegen elkaar om te beslissen wie de landstitel uiteindelijk wint. Wanneer een club beide seizoenshelften wint, is het automatisch landskampioen. Dit lukte de club in 2018 en 2019. Naast de vele kampioenschappen heeft Olimpia ook √©√©n Copa Paraguay gewonnen. Dit lijkt misschien weinig, maar deze competitie bestaat pas sinds 2018. Olimpia wist in het eerste seizoen direct door te stoten tot de finale, maar verloor daarin op penalty‚Äôs van Guaran√≠. In 2021 won Olimpia op penalty's van Sol de Am√©rica. In dat jaar wist het ook de Supercopa Paraguay met 3-1 te winnen van de rivaal Cerro Porte√Īo. Dit is de Paraguayaanse Klassieker en Olimpia heeft de meeste winsten op haar naam staan. De club won namelijk 127 keer van Cerro Porte√Īo, terwijl Cerro Porte√Īo 123 keer zegevierde. De thuiswedstrijden worden doorgaans in het Estadio Manuel Ferreira gespeeld, maar voor grotere wedstrijden, zoals de derby tegen Cerro Porte√Īo, wijkt de club uit naar het stadion waarin Paraguay de wedstrijden speelt van de nationale ploeg. Tegenwoordig heeft de club ook een vrouwentak die professioneel voetbal spelen, een rugbyteam en een basketbaltak.





De spelers van Olimpia vieren de winst van de Copa Libertadores in 2002.

Internationaal succes

Olimpia is niet alleen in haar thuisland succesvol geweest, maar ook op het internationale toneel heeft de club mooie prestaties neergezet. Olimpia is de enige club die in ieder decennium de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, heeft gehaald sinds de oprichting in 1960. Olimpia won in 1979 van de Argentijnse grootmacht Boca Juniors, in 1990 van het Ecuadoraanse Barcelona en de laatste in 2002 tegen het Braziliaanse S√£o Caetano.

In 2003 wist Olimpia in Los Angeles ook beslag te leggen op de Recopa Sudamericana door San Lorenzo uit Argentini√ę met 2-0 te verslaan. Hierin strijden de winnaars van de Copa Libertadores en Copa Sudamericana tegen elkaar. In 1979 wist Olimpia Malm√∂ met 3-1 te verslaan in de wereldbeker voor clubteams. De beroemdste speler die de kleuren van Olimpia heeft verdedigd is waarschijnlijk de Paraguayaanse spits Roque Santa Cruz die vanuit Olimpia de stap naar Bayern M√ľnchen maakte. In 2016 keerde hij als verloren zoon terug in het zwart-wit van Olimpia. Tegenwoordig speelt hij voor Libertad, een stadgenoot waartegen Olimpia de zwart-wit derby speelt, een verwijzing naar de tenues van beide clubs. De Togolees Emmanuel Adebayor heeft ook nog kortstondig onder contract gestaan bij Olimpia, al komt hij niet verder dan twee offici√ęle duels.

Nalatenschap

Paats overlijdt op 28 augustus 1946 en wordt binnen Paraguay nog altijd gezien als de vader van het Paraguayaanse voetbal. Nog altijd is zijn invloed binnen de club merkbaar. In 2021 ontwierp Club Olimpia een speciaal derde tenue. Het was een oranje-zwart tenue met een silhouette van een tulp op de voorkant. Dit laat zien dat Olimpia nog steeds trots is op de oprichter en hem niet uit het oog verliest.

