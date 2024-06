Hirving Lozano gaat PSV in de winterstop alweer verlaten voor nieuw avontuur

Hirving Lozano gaat PSV komende winter alweer verlaten. De 28-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij het Amerikaanse San Diego FC, zo meldt Fabrizio Romano. Naar verluidt is er een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid met de transfer, waardoor de Eindhovenaren een minimaal verlies lijden.

Bij de terugkeer van Lozano in Eindhoven waren de verwachtingen hoog gespannen, maar ondanks het overtuigende kampioenschap van PSV vielen de prestaties van de Mexicaan enigszins tegen, met slechts 6 doelpunten in 33 officiële optredens.

Lozano werd vorige zomer voor een bedrag van 15 miljoen euro overgenomen van Napoli, waarmee de aanvaller kampioen was geworden. Komende winter, anderhalf jaar later, gaat de Mexicaan voor 12 miljoen euro naar San Diego, dat volgend seizoen voor het eerst actief is in de Major League Soccer.

Lozano zei een aantal weken geleden in gesprek met ESPN nog dat hij helemaal niet bezig zou zijn met een vertrek. “Ik verwacht nog lang in Europa te spelen”, stelde de Mexicaan. “Ik houd van deze stad en de mensen. Hier zorgen ze goed voor me. Ik hoop hier nog lang te blijven.”

Nu is een transfer volgens Romano dus toch rond. San Diego heeft Lozano namelijk gebombardeerd tot de eerste ‘Designated Player’. Door die regel mogen MLS-clubs drie spelers in hun selectie hebben die normaal gesproken buiten de salarisnormen vallen, door een hoger salaris te bieden dan wel door een transfersom te betalen. Lozano gaat naar verluidt zes miljoen euro per jaar verdienen.

Dat Lozano terechtkomt bij een ambitieuze club, blijkt wel uit de verdere plannen die zij hebben. San Diego, dat pas een jaar oud is, benaderde ook al Kevin De Bruyne.

Het is de bedoeling dat Lozano vanaf 1 januari aan de slag gaat in de Verenigde Staten. De reden daarvoor is dat de nieuwe competitie daar pas in februari begint. Tot die tijd zal hij nog in het Philips Stadion te bewonderen zijn. Hoe PSV het vertrek van Lozano gaat opvangen is nog niet duidelijk.

